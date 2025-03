VfB Krieschow schließt auf – VfL Halle 96 rutscht weiter ab

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

SC Freital setzte sich mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf durch und festigte den Mittelfeldplatz in der Tabelle. Nach einem umkämpften Beginn brachte Philip Weidauer die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung (44.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Hennig (52.), bevor Weidauer erneut vom Punkt traf (64.). Während Sandersdorf mit der elften Saisonniederlage abrutscht, hält Freital den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. ---

Der Tabellenführer RSV Eintracht 1949 wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ Schlusslicht Ludwigsfelde beim 3:0-Heimerfolg keine Chance. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Matthias Steinborn (49.) für die Führung. Aleksandar Bilbija (68.) und Emre Aydin (79.) legten nach und besiegelten den verdienten Sieg. Der RSV Eintracht 1949 festigt Rang eins, während Ludwigsfelde mit nur sechs Zählern weiter abgeschlagen am Tabellenende bleibt. ---

Ein torreiches Duell lieferten sich der FC Grimma und Einheit Wernigerode, das mit einem 4:2-Heimerfolg für die Hausherren endete. Grimma führte durch Tommy Kind (45.+2), doch die Gäste glichen durch Nick Schmidt (52.) aus. Drei Minuten später brachte Noah Wächtler (55.) Grimma erneut in Front. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Firas Romdhane sah Gelb-Rot (56.), Jan Hübner erhöhte für Grimma (65.), bevor Danny Wersig (89.) noch einmal für Wernigerode traf. In der Schlussphase sah Ben Engelhardt die Rote Karte (91.), und Dave Baum verwandelte einen Handelfmeter zum 4:2-Endstand (90.). ---

Für den SV Blau-Weiß Zorbau war es eine verpasste Chance im Abstiegskampf. Zwar brachte Joel Marks die Hausherren früh per Foulelfmeter in Führung (4.), doch Bischofswerda glich nur fünf Minuten später ebenfalls vom Punkt durch Bruno Schiemann aus (9.). Beide Teams blieben im Anschluss zu harmlos, um das Spiel zu entscheiden. ---

Der 1. FC Magdeburg II landete einen 3:1-Sieg über den FC Einheit Rudolstadt. Jason Ceka brachte Magdeburg früh in Führung (13.), doch Maximilian Schlegel glich nach gut einer Stunde aus (64.). In der Schlussphase entschied Albert Frank Millgramm die Partie mit einem Doppelpack (87., 89.). Das Match endete turbulent: Tim Rühling sah in der 90. Minute Rot für Rudolstadt, wenig später folgte Magdeburgs Eldin Dzogovic (94.). ---

Ein enges Duell auf Augenhöhe lieferten sich der VfB Auerbach 1906 und der VfB Germania Halberstadt. Amer Kadric brachte Auerbach kurz vor der Pause in Führung (42.), doch Denis Vukancic glich für Halberstadt in der 79. Minute aus. Beide Teams suchten in der Schlussphase die Entscheidung, doch es blieb beim Unentschieden. --- So., 09.03.2025, 14:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera VfB 1921 Krieschow Krieschow 1 4 Krieschow feierte einen 4:1-Auswärtssieg bei der BSG Wismut Gera. Doch zu Beginn musste Gera die Hoffnung auf eine Überraschung nicht gleich begraben: Califo Balde brachte die Gastgeber in der 7. Minute mit 1:0 in Führung und ließ Gera kurzzeitig von einem Coup träumen. Doch Krieschow zeigte erneut seine Offensivqualität. Miguel Pereira Rodrigues drehte das Spiel fast im Alleingang: Erst glich er in der 24. Minute aus, dann brachte er Krieschow sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer auf Kurs (31.). Martin Zurawsky (74.) und Jan-Filipp Schulz (76.) sorgten mit einem Doppelschlag für den klaren Endstand. ---