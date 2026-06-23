VfB Krieschow: Rekordstürmer Andy Hebler bleibt

– Foto: Alexander Grimm

Der VfB 1921 Krieschow setzt für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd auf bewährte Torgefahr und wertvolle Routine. Der 37-jährige Kapitän und Stürmer Andy Hebler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der erfolgreichste Torschütze der Vereinsgeschichte in seine zehnte Spielzeit beim VfB und lässt seine enorme Erfahrung aus einer bewegten fußballerischen Laufbahn weiterhin in die Mannschaft einfließen.

Die beeindruckende Reise des Angreifers begann im Herrenbereich in der Saison 2007/2008 beim SV Werben in der Landesklasse Süd. Über die zweite Mannschaft des FC Energie Cottbus, für die er in der NOFV-Oberliga Nord sowie in der Regionalliga Nord auflief und dort in den Jahren 2010 bis 2012 in 51 Spielen beachtliche 21 Tore erzielte, empfahl sich Hebler für höhere Aufgaben im bezahlten Fußball.

Erfahrungen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse

Sein sportlicher Weg führte ihn in der Saison 2012/2013 in den Norden der Republik zu Holstein Kiel. Nach Einsätzen in der Regionalliga Nord und für die zweite Kieler Mannschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein feierte er mit den Störchen sein Debüt in der 3. Liga. In den Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 kehrte er zum FC Energie Cottbus zurück und sammelte in der Lausitz weitere wertvolle Einsätze in der 3. Liga sowie in der zweiten Mannschaft.

Eine unvergleichliche Ära im Sportpark beginnt

Im Jahr 2015 fand der Stürmer schließlich seine sportliche Heimat beim VfB 1921 Krieschow in der Brandenburgliga, wo er in der Saison 2016/2017 mit herausragenden 41 Toren maßgeblich auf sich aufmerksam machte. Seit dem Aufstieg in die NOFV-Oberliga Süd ist er das unbestrittene Gesicht der Mannschaft. Mit unglaublichen 284 Pflichtspieltoren für den Verein ist er nicht nur der beste Torschütze der Krieschower Geschichte, sondern hält auch die historischen Torrekorde der NOFV-Oberliga Süd und des Landespokals.

Ausflüge abseits der großen Oberliga-Bühne

Dabei zeigte sich der Routinier stets fußballbegeistert und flexibel. Neben seinen unzähligen Einsätzen für die erste Mannschaft schnürte er die Schuhe auch für die zweite Vertretung in der Kreisoberliga Niederlausitz und der Landesliga Süd. Im Jahr 2024 sammelte er zudem besondere Erfahrungen abseits des klassischen Vereinsfußballs: Er trat für das Team Motor Neufünfland in der Icon League an und lief für die SpG Kunersdorf/Krieschow in der Ü35 Kreisliga Niederlausitz auf.

Der historische Pokaltriumph als Krönung

Die Bedeutung des Kapitäns für den VfB 1921 Krieschow geht jedoch weit über das bloße Toreschießen hinaus. Er ist die unangefochtene Identifikationsfigur für die Fans und ein Anführer, der in entscheidenden Momenten immer wieder vorangeht. Gemeinsam mit dem Verein erlebte er die erfolgreichste Phase der jüngeren Historie, deren emotionaler Höhepunkt der Gewinn des ersten Landespokals der Vereinsgeschichte in der vergangenen Saison war.