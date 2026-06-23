VfB Krieschow: Pokalheld Raak bleibt, Knechtel tritt kürzer

– Foto: Alexander Grimm

Der Oberligist VfB 1921 Krieschow treibt die Planungen für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd voran. Während Offensivspieler Colin Raak seinen Vertrag verlängert hat und dem Verein als prägende Figur erhalten bleibt, zieht sich Defensivspieler Philipp Knechtel aus beruflichen Gründen aus der Oberligamannschaft zurück und wechselt in die zweite Mannschaft. Beide Akteure prägten die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre und schrieben 2026 mit dem Landespokalsieg Vereinsgeschichte.

Kontinuität in der Offensive des Oberligisten

Der VfB 1921 Krieschow kann eine wichtige Personalie für die Zukunft vermelden: Colin Raak hat seinen Vertrag verlängert und wird auch weiterhin das blau-weiße Trikot tragen. Der gebürtige Cottbuser wechselte im Sommer 2020 vom FC Energie Cottbus nach Krieschow. Bereits in jungen Jahren sammelte er Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich beim VfB Schritt für Schritt zu einem der prägenden Spieler der Mannschaft. In den vergangenen sechs Jahren war Raak ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Entwicklung des Vereins.

Erfahrung und historische Erfolge im blau-weißen Trikot

Mit weit über 140 Pflichtspielen, zahlreichen Toren und Vorlagen sowie seiner Flexibilität im Offensivspiel zählt Raak zu den erfahrensten Akteuren im aktuellen Kader. Gemeinsam mit dem VfB erreichte er mehrere Pokalfinals und gehörte zur Mannschaft, die 2026 mit dem Gewinn des brandenburgischen Landespokals Vereinsgeschichte schrieb. Der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte und die Qualifikation für den DFB-Pokal zählen zu den größten Erfolgen seiner bisherigen Laufbahn. Mit seiner Verlängerung bleibt dem VfB ein leistungsstarker Spieler erhalten, der den Verein und dessen Entwicklung seit Jahren maßgeblich mitprägt.

Ein prägender Defensivspieler verlässt die erste Mannschaft

Nach mehr als sechs Jahren in der Oberligamannschaft des VfB 1921 Krieschow wird Philipp Knechtel künftig kürzertreten. Er möchte sich verstärkt seiner beruflichen Zukunft widmen, weshalb seine Zeit in der ersten Mannschaft nun endet. Seit seinem Wechsel im Januar 2020 war der im Verein auch „Knechte“ genannte Spieler eine feste Größe in der Defensive und entwickelte sich schnell zu einem der prägenden Akteure der jüngeren Vereinsgeschichte. Mit mehr als 125 Pflichtspielen im blau-weißen Trikot, seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Führungsstärke war er über Jahre hinweg ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Der historische Pokalsieg und die Zukunft in der zweiten Mannschaft

Gemeinsam mit dem VfB erlebte Knechtel zahlreiche Höhepunkte. Nach den Pokalfinals 2022 und 2025 gehörte er auch zu jener Mannschaft, die mit dem historischen Gewinn des brandenburgischen Landespokals 2026 Vereinsgeschichte schrieb und erstmals den Pokal nach Krieschow holte. Trotz seines Abschieds aus der Oberligamannschaft bleibt er dem Verein erhalten. Soweit es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen, wird er künftig die zweite Mannschaft unterstützen und damit weiterhin das blau-weiße Trikot tragen.