VfB Krieschow: Ohne Kapitän Andy Hebler gegen Union Sandersdorf

Der VfB 1921 Krieschow gastiert am morgigen Samstag beim Oberliga-Urgestein SG Union Sandersdorf. Nach dem gelungenen Saisonstart in Glauchau (3:0) und dem souveränen Weiterkommen im Landespokal (5:2 in Briesen) will die Mannschaft von Trainer Robert Koch auch im dritten Auswärtsspiel der Saison punkten.

Am 2. Spieltag setzte es allerdings eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Wernigerode. Umso wichtiger ist es nun, sich schnell wieder zu stabilisieren. „Wir müssen über 90 Minuten voll konzentriert bleiben und dürfen keine Phasen der Unkonzentriertheit zulassen. Sandersdorf ist ein unangenehmer Gegner, der immer enge Spiele liefert“, mahnt Koch im Vorfeld.

Die Gastgeber starteten mit einem 2:1-Sieg in Wernigerode sowie einem 2:2 gegen Aufsteiger Heiligenstadt solide in die Saison. Im Landespokal Sachsen-Anhalt setzten sie sich zuletzt mit 3:2 beim VfB Sangerhausen durch. Auch statistisch ist die Bilanz gegen Union Sandersdorf nicht zugunsten des VfB: In der Vorsaison endete das Auswärtsspiel mit einem 1:1-Unentschieden.

Personell muss der VfB weiterhin auf mehrere Verletzte verzichten – Kapitän Andy Hebler ist ebenso nicht dabei. Dennoch ist das Ziel klar: Geschlossen auftreten und Wiedergutmachung für die Auftaktniederlage betreiben.



