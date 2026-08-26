VfB Krieschow nach DFB-Pokalspiel: "Das müssen wir klar ansprechen"

Nach dem Highlight im DFB-Pokal muss der VfB 1921 Krieschow den Blick wieder auf den Alltag in der NOFV-Oberliga Süd richten. Am kommenden Samstag, dem 29.08.2026, steht für die Mannschaft von Trainer Robert Koch um 14 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim bisher verlustpunktfreien Tabellenführer VfB Germania Halberstadt auf dem Programm. Nach dem Auftritt gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 strebt der Oberligist eine Rückkehr zu defensiver Stabilität an.
Das große Pokalfest und der Dank an die Helfer
Im Rückblick auf die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal gegen den Erstligisten 1. FSV Mainz 05, die vor 4000 Zuschauern im heimischen Sportpark mit 0:9 endete, zieht Trainer Robert Koch trotz des deutlichen Resultats ein positives Fazit. Die Tore für die Gäste erzielten Phillip Tietz (19., 26., 32., 56.), Nadiem Amiri (39., 48.), Sheraldo Becker (43.), Ransford Königsdörffer (73.) und William Bøving (88.).
Der Krieschower Coach hebt gegenüber FuPa vor allem den festlichen Rahmen der Partie hervor: „Es war das erwartete Fußballfest, das wir uns alle erhofft und gewünscht hatten. Und das ist alles eingetreten.“ Das große Lob für die Organisation gibt der Trainer unverzüglich an die ehrenamtlichen Helfer weiter: „Das bekommt man jetzt natürlich mit dem ganzen Lob, das auf den Verein einprasselt. Und das glaube ich auch zu Recht, dass da alle Leute, die damit angepackt haben, das auch verdient haben, und es hat alles super funktioniert.“
Die verpasste Sensation in der Anfangsphase
Sportlich zeigte der VfB 1921 Krieschow in der Anfangsphase eine mutige Leistung und erarbeitete sich Gelegenheiten gegen den Favoriten. Robert Koch blickt auf die ersten Spielminuten zurück: „Zum Spiel sind wir die ersten 20 Minuten richtig gut reingekommen. Wir hatten einen gefährlichen Abschluss durch Miguel Pereira Rodrigues. Wir hatten eine Riesenchance über Luis Bürger, als er eins gegen eins gegen Robin Zentner auf halbrechts war.“
Eine mögliche Schlüsselentscheidung blieb den Krieschowern jedoch verwehrt: „Und unabhängig davon hätte man nach vier Minuten, wenn man sich die Wiederholung anschaut, einen Elfmeter kriegen müssen. Und dann hätte man wahrscheinlich auch diskutiert, ob es eine Notbremse und Rote Karte von Kassim Adams gewesen wäre. Das hätte dann natürlich diesen Sensationsmoment bedeutet, den man braucht. So nach vier, fünf Minuten den Elfmeter plus eine Rote Karte – dieses Spielglück, das wir vorher schon angesprochen haben, das ist alles nicht eingetreten. Auch die Tore haben wir nicht gemacht. Und mit dem 1:0 und 2:0 und spätestens 3:0 war dann der Deckel schnell drauf. Der 1. FSV Mainz 05 hat eine brutale Effektivität an den Tag gelegt.“
Kritische Nachbereitung trotz des einmaligen Erlebnisses
Bei aller Begeisterung über das Event blendet das Trainerteam die sportlichen Mängel in der Hintermannschaft nicht aus. Robert Koch erklärt gewissenhaft: „Trotzdem muss man sagen, nach zwei, drei Tagen Abstand ist die Enttäuschung, was das Ergebnis betrifft, trotzdem da. Und wenn man sich die Tore auch anschaut, muss man dann auch ganz klar sagen, dass es einige Tore waren, die zu einfach verteidigt wurden, wo wir mit dieser Art natürlich auch Probleme in der NOFV-Oberliga Süd kriegen würden.“
Diese Fehler wurden intern unmissverständlich aufgearbeitet: „Das müssen wir klar ansprechen beziehungsweise haben wir das auch klar angesprochen, dass wir, wenn wir dort nicht eine Schippe drauflegen, immer wieder Probleme kriegen werden. Trotz alledem muss man ein positives Fazit ziehen. Der Genuss sollte über allem stehen. Das ist eingetreten. Für die Jungs war es ein einmaliges Erlebnis. Und deswegen wird das für immer in Erinnerung bleiben.“
Schwere Aufgabe beim ungeschlagenen Spitzenreiter
In der Tabelle der NOFV-Oberliga Süd belegt der VfB 1921 Krieschow nach zwei Niederlagen ohne Punkt und mit 1:4 Toren derzeit den 14. Platz. Der kommende Kontrahent VfB Germania Halberstadt führt das Klassement mit zwei Siegen, 6 Punkten und 7:2 Toren an. Trainer Robert Koch weiß um die Hürde beim Spitzenreiter: „Wenn wir vorausschauen auf das kommende Wochenende, erwartet uns natürlich ein brutal schweres Auswärtsspiel beim bisher ungeschlagenen VfB Germania Halberstadt, wo wir natürlich kleine Brötchen backen werden. Wir haben die letzten Jahre in Halberstadt immer ganz gut ausgesehen und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Dass es brutal schwer wird, wissen wir.“
Anknüpfen an die defensive Kompaktheit aus dem Meuselwitz-Spiel
Für den bevorstehenden Vergleich setzt der Coach auf eine Steigerung in der Abwehrarbeit und nimmt den Auftritt aus dem vorangegangenen Ligaspiel als Maßstab. „Dass wir komplett an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Wir müssen einfach an das Spiel gegen den ZFC Meuselwitz anknüpfen, wo wir defensiv besser gestanden haben als jetzt gegen 1. FSV Mainz 05 vor allen Dingen. Aber da geht es ja eher um das Thema NOFV-Oberliga Süd“, betont Robert Koch. Die Zielsetzung für die Auswärtspartie ist klar umrissen: „Von daher wollen wir einfach ein gutes Spiel machen, wollen in Halberstadt das Leben so schwer wie möglich machen und am Ende versuchen, einen Punkt mitzunehmen.“