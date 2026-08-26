VfB Krieschow nach DFB-Pokalspiel: "Das müssen wir klar ansprechen"

Im Rückblick auf die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal gegen den Erstligisten 1. FSV Mainz 05, die vor 4000 Zuschauern im heimischen Sportpark mit 0:9 endete, zieht Trainer Robert Koch trotz des deutlichen Resultats ein positives Fazit. Die Tore für die Gäste erzielten Phillip Tietz (19., 26., 32., 56.), Nadiem Amiri (39., 48.), Sheraldo Becker (43.), Ransford Königsdörffer (73.) und William Bøving (88.).

Der Krieschower Coach hebt gegenüber FuPa vor allem den festlichen Rahmen der Partie hervor: „Es war das erwartete Fußballfest, das wir uns alle erhofft und gewünscht hatten. Und das ist alles eingetreten.“ Das große Lob für die Organisation gibt der Trainer unverzüglich an die ehrenamtlichen Helfer weiter: „Das bekommt man jetzt natürlich mit dem ganzen Lob, das auf den Verein einprasselt. Und das glaube ich auch zu Recht, dass da alle Leute, die damit angepackt haben, das auch verdient haben, und es hat alles super funktioniert.“

Die verpasste Sensation in der Anfangsphase

Sportlich zeigte der VfB 1921 Krieschow in der Anfangsphase eine mutige Leistung und erarbeitete sich Gelegenheiten gegen den Favoriten. Robert Koch blickt auf die ersten Spielminuten zurück: „Zum Spiel sind wir die ersten 20 Minuten richtig gut reingekommen. Wir hatten einen gefährlichen Abschluss durch Miguel Pereira Rodrigues. Wir hatten eine Riesenchance über Luis Bürger, als er eins gegen eins gegen Robin Zentner auf halbrechts war.“

Eine mögliche Schlüsselentscheidung blieb den Krieschowern jedoch verwehrt: „Und unabhängig davon hätte man nach vier Minuten, wenn man sich die Wiederholung anschaut, einen Elfmeter kriegen müssen. Und dann hätte man wahrscheinlich auch diskutiert, ob es eine Notbremse und Rote Karte von Kassim Adams gewesen wäre. Das hätte dann natürlich diesen Sensationsmoment bedeutet, den man braucht. So nach vier, fünf Minuten den Elfmeter plus eine Rote Karte – dieses Spielglück, das wir vorher schon angesprochen haben, das ist alles nicht eingetreten. Auch die Tore haben wir nicht gemacht. Und mit dem 1:0 und 2:0 und spätestens 3:0 war dann der Deckel schnell drauf. Der 1. FSV Mainz 05 hat eine brutale Effektivität an den Tag gelegt.“