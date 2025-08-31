VfB Krieschow müht sich zu 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Heiligenstadt

Der VfB Krieschow bleibt in der Oberliga NOFV Süd auf Erfolgskurs, musste sich beim 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC Heiligenstadt jedoch mehr strecken als erwartet. 291 Zuschauer sahen im Sportpark Krieschow eine Partie, die bis in die Schlussphase offen blieb.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: Nach einem Foul im Strafraum übernahm Migo Rodrigues in der 14. Minute Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Doch anstatt Sicherheit zu gewinnen, verlor der VfB an Struktur und leistete sich defensiv einen folgenschweren Fehler. Heiligenstadts Paul Vogt nutzte das Missverständnis in der Hintermannschaft der Lausitzer eiskalt zum Ausgleich (27.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause.





Nach Wiederanpfiff reagierte VfB-Trainer Robert Koch mit personellen Wechseln und brachte mit Alexander Bittroff sowie Andy Hebler zwei erfahrene Kräfte. In der Offensive kam dadurch mehr Schwung auf, doch zunächst blieben einige aussichtsreiche Chancen ungenutzt. Für die erneute Führung sorgte schließlich Tobias Gerstmann in der 70. Minute, als er nach einem Patzer des Gäste-Keepers ins leere Tor einschob.