VfB Krieschow mit starker Aufholjagd – 3:3 gegen den VfL Halle 96

Der VfB Krieschow und der VfL Halle 96 trennten sich im Spitzenspiel der Oberliga Süd mit einem 3:3-Unentschieden. Nach einer turbulenten Begegnung, in der die Gäste bereits mit 3:0 führten, zeigten die Lausitzer eine beeindruckende Moral und holten am Ende einen verdienten Punkt.

Die Partie begann mit viel Tempo und frühem Druck der Hausherren, doch die Effektivität lag zunächst klar auf Seiten der Gäste. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld nutzte Niclas Hüttig bereits in der neunten Minute eine Unachtsamkeit der Krieschower Defensive zur Führung. Auch der zweite Treffer resultierte aus einer Standardsituation – Mathieu Racine köpfte nach einer Ecke zum 0:2 ein (21.). Kurz darauf erhöhte erneut Hüttig nach einem Freistoß per Kopf auf 0:3 (30.), womit der Spielverlauf auf den Kopf gestellt war.

Trotz des Rückstands blieb der VfB spielbestimmend, hatte Pech mit einem Lattentreffer von Colin Raak und weiteren guten Gelegenheiten. Halle setzte dagegen auf Konter und verteidigte die komfortable Führung bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle. Kamil Antosiak traf zunächst die Latte, ehe Migo Rodrigues im Strafraum zu Fall kam – den fälligen Strafstoß konnte Halles Keeper Julius Schmidt allerdings parieren. Nur Minuten später erhielt Krieschow erneut einen Elfmeter, nachdem Steve Zizka im Strafraum gefoult worden war. Andy Hebler verwandelte sicher zum 1:3 (66.), während Torschütze Hüttig wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah.

Das Spiel kippte: Halle geriet zunehmend in Bedrängnis, und nach einem Foul von Racine an Hebler entschied der Schiedsrichter erneut auf Strafstoß und zeigte dem Hallenser Abwehrspieler die Rote Karte. Hebler blieb cool und traf zum 2:3 (78.). Nur zwei Minuten später war es Colin Raak, der mit einem sehenswerten Distanzschuss den umjubelten 3:3-Ausgleich markierte.

In der Schlussphase drängte der VfB sogar auf den Sieg, scheiterte jedoch mehrfach knapp. Halle rettete in doppelter Unterzahl den Punkt über die Zeit.

Stimmen zum Spiel:

VfL-Trainer Luca Shubitidze zeigte sich mit dem Punkt zufrieden:

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, nach der Pause hatten wir zu wenig Zugriff. Nach drei Elfmetern und zwei Platzverweisen mussten wir uns auf das Verteidigen konzentrieren. Unter den Umständen können wir mit dem 3:3 leben.“

VfB-Trainer Robert Koch lobte den Einsatz seines Teams:

„Ein verrücktes Spiel. Wir haben trotz des Rückstands weiter mutig nach vorn gespielt, Latte und Pfosten getroffen und uns mit enormer Moral zurückgekämpft. Die Jungs haben Charakter gezeigt und sich den Punkt redlich verdient.“

Mit dem Unentschieden bleibt der VfB Krieschow in der oberen Tabellenhälfte, während Halle weiter in Schlagdistanz zur Spitze bleibt.