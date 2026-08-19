VfB Krieschow: "Mit das Größte, was der Verein bisher erlebt hat"

– Foto: Tanja Kaltofen

Für den VfB 1921 Krieschow steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte bevor. Der Oberligist und Landespokalsieger trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Trotz des schwierigen Liga-Auftakts blickt Trainer Robert Koch mit enormer Vorfreude auf das Duell im heimischen Sportpark in Krieschow.

Riesige Vorfreude vor dem Pokalkracher

Für den Verein aus der NOFV-Oberliga Süd ist eine denkwürdige Woche angebrochen. Am Sonntag, dem 23.08.2026, empfängt die Mannschaft um 15:30 Uhr den Erstligisten 1. FSV Mainz 05. Cheftrainer Robert Koch bringt gegenüber FuPa die Begeisterung vor der Partie auf den Punkt: „Wir sind alle voller Vorfreude, haben eine geile Woche einfach vor uns und freuen uns einfach, dass es bald soweit ist.“

Großer Einsatz der Helfer im Sportpark Krieschow

Damit das Fest im eigenen Stadion stattfinden kann, arbeiten im Vorfeld alle Beteiligten unermüdlich. Robert Koch hebt das außerordentliche Engagement im Umfeld hervor: „Die Vorbereitungen im Sportpark Krieschow wurden getroffen, beziehungsweise sind noch im vollen Gange. Kleine Details werden noch ausgearbeitet von allen Helfern und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Sponsoren.“

Dass die Partie im Sportpark ausgetragen wird, erfüllt das Team mit Dankbarkeit: „Und da gerne auch an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön von der Mannschaft und vom Trainerteam, dass es alle uns ermöglichen, bei uns in Krieschow zu spielen. Das steigert eventuell die Mini-Mini-Chance nochmal ein bisschen mehr, wenn wir zu Hause spielen können, weil die Spieler die Gegebenheiten vor Ort natürlich kennen, die Kabinen kennen und nicht in ein großes Stadion ausweichen müssen. Vor allen Dingen ist es aber schön für die ganzen Verantwortlichen, die in Krieschow groß geworden sind, jetzt mal so ein Spiel in ihrem Sportpark erleben zu dürfen. Das ist mit das Größte, was der Verein ja bisher erlebt hat.“

Akribische Gegeneranalyse für die Außenseiterchance

Sportlich belässt das Trainerteam trotz der klaren Rollenverteilung nichts beim Zufall. Robert Koch gewährt Einblicke in die Vorbereitung: „Die Vorbereitungen aufs Spiel waren ähnlich wie auf ein normales Oberliga-Punktspiel, jedoch ein bisschen intensiver, was die Gegneranalyse betrifft. Wir wollen uns natürlich bestmöglich vorbereiten und auch nichts dem Zufall überlassen.“

Um die theoretische Grundlage zu schaffen, nutzte der Coach seine Kontakte: „Wir wissen, dass die Chance sehr, sehr gering ist, aber wir erhöhen natürlich diese Chance, wenn wir uns bestmöglich auf den Gegner vorbereiten. Ich konnte da über diverse Beziehungen und Kanäle auch gute Informationen zum Gegner bekommen und von daher denke ich, dass wir zumindest in der Theorie sehr gut auf den Gegner vorbereitet sind.“

Leidenschaft, Glauben und der Wunsch zu genießen

Was nötig ist, um die Sensation auf dem Rasen zu erzwingen, weiß der Trainer genau: „Am Ende wird es sich ja dann sowieso auf dem Platz entscheiden. Was man alles braucht, um die Sensation zu schaffen, ist natürlich extreme Leidenschaft, extremen Glauben und vor allen Dingen natürlich eine Riesenportion Glück und den Gegner, dem an dem Tag wahrscheinlich oder hoffentlich nicht alles gelingen wird. Vielleicht auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung zugunsten von uns und dann wird man sehen.“

Bei aller Fokussierung auf das Sportliche steht der Genuss im Vordergrund: „Wir haben uns kleine Ziele gesteckt und hoffen, dass wir eins nach dem anderen abarbeiten können. Trotzdem nochmal wiederholt gesagt, über allem sportlichen Ehrgeiz steht die Vorfreude beziehungsweise der Genuss an diesem Spiel, weil wir uns das letztes Jahr hart erarbeitet haben und jetzt einfach das Spiel genießen wollen und alles aufsaugen wollen, was drumherum so passiert.“