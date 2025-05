VfB Krieschow II verspielt 2:0, Frankonia Wernsdorf mit Ausrufezeichen

Zwei Spiele haben den 24. Spieltag der Landesliga Süd am heutigen Freitagabend eröffnet – und beide hatten es in sich. Während der 1. FC Guben bei Krieschow II nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt rettete, setzte der SV Frankonia Wernsdorf 1919 mit einem furiosen 5:2-Auswärtssieg beim VfB Hohenleipisch 1912 ein starkes Zeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Thorsten Beck (Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): "Ich möchte hervorheben, dass die Reserve aus Luckenwalde zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga zählt. Durch die Unterstützung von Spielern aus der ersten Mannschaft sind sie in der Rückrunde ungeschlagen. Dennoch sollte uns dieser Umstand nicht abschrecken, da wir insbesondere in Auswärtsspielen bereits gezeigt haben, wie stark wir diese Saison sind.

Krieschow II begann vor heimischer Kulisse stark und belohnte sich mit zwei Treffern von Louis Scheppan. Der Angreifer brachte sein Team in der 32. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 51. Minute zum 2:0 nach. Doch Guben zeigte Moral: Franz Krüger verkürzte in der 60. Minute zunächst auf 1:2 und traf dann in der 82. Minute zum Ausgleich. ---

Wernsdorf erwischte einen Traumstart: Gordan Griebsch traf in der 14. Minute zum 1:0. Zwar glich Leonard Kotte acht Minuten später für Hohenleipisch aus, doch dann spielten nur noch die Gäste. Max Milz stellte mit einem Doppelschlag in der 31. und 36. Minute auf 3:1, ehe Gordan Griebsch mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Pausenstand von 4:1 herstellte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte erneut Leonard Kotte in der 61. Minute auf 2:4, doch Frankonia machte durch Gordon Teichert in der 77. Minute alles klar. ---

Morgen, 12:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II SV Döbern SV Döbern 12:30 PUSH

Für Union Fürstenwalde II wird die Lage immer bedrohlicher. Auch der verschossene Elfmeter gegen Guben (0:2) passte ins Bild. Nun kommt mit dem SV Döbern ein Gegner, der zuletzt Erkner 1:0 bezwang – und das trotz eines Platzverweises in der 44. Minute. Im Hinspiel fegte Döbern den FSV Union mit 8:0 vom Platz. ---

Beide Teams mussten am vergangenen Spieltag Niederlagen hinnehmen. Eisenhüttenstadt unterlag dem FSV 63 Luckenwalde II mit 1:4, Lauchhammer verlor zu Hause deutlich mit 0:3 gegen Wernsdorf. Im Hinspiel setzte sich Lauchhammer knapp mit 1:0 durch. Nun geht es für beide darum, wieder in die Spur zu finden und Platz fünf zu sichern. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau BSG Pneumant Fürstenwalde BSG Pneumant 15:00 PUSH

Nach dem 1:4 in Peitz braucht Wildau wieder ein Erfolgserlebnis, um sich aus dem Tabellenmittelfeld nach oben zu orientieren. Schlusslicht Pneumant Fürstenwalde kassierte zuletzt sieben Gegentreffer gegen Hohenleipisch und ist mit nur vier Punkten abgeschlagen. Das Hinspiel gewann Wildau mit 3:1 – ein ähnliches Ergebnis scheint realistisch. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

Peitz hat mit dem 4:1 gegen Wildau ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Nun geht es gegen Ströbitz, das im Hinspiel mit 5:2 triumphierte. Zwei vergebene Elfmeter prägten die Partie damals. Für die Gäste zählt jeder Punkt – der Abstiegskampf ist voll entbrannt. --- Morgen, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Victoria Seelow Seelow 15:00 live PUSH Der SV Victoria Seelow will den Patzer von Miersdorf nutzen und könnte mit einem Sieg in Erkner vielleicht sogar die Tabellenspitze übernehmen, wenn Miersdorf erneut patzen sollte. Die Gastgeber verloren zuletzt knapp mit 0:1 in Döbern und stehen weiter tief im Tabellenkeller. Im Hinspiel gewann Seelow mit 3:0. Die Favoritenrolle ist eindeutig verteilt.