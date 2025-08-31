VfB Krieschow II und 1. FC Guben zünden ein Torfeuerwerk

Die Fortsetzung des 2. Spieltags der Landesliga Süd bot den Fans packende Spiele, viele Tore und klare Tabellenbotschaften. Der VfB Krieschow II und der FSV 63 Luckenwalde II siegten erneut, während Eisenhüttenstadt und Döbern chancenlos waren.

Ein denkwürdiger Abend in Erkner: Frankonia Wernsdorf zeigte von Beginn an eine überragende Leistung und ließ den Gastgebern keine Chance. Bereits in der 17. Minute eröffnete Gordan Griebsch den Torreigen. Noch vor der Pause erhöhte er in der 41. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel spielte sich Wernsdorf in einen Rausch: Gordan Griebsch verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 62. Minute seinen vierten Treffer nach. Nur drei Minuten später trug sich Tornike Barbakadze in der 65. Minute in die Torschützenliste ein, bevor Mattis Reszat in der 82. Minute und Roland Richter in der 83. Minute den Kantersieg perfekt machten. Für Erkner kam es in der 60. Minute noch schlimmer, als Max Koyuncu nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. ---

In Seelow wurde den Zuschauern ein wahres Offensivspektakel geboten. Bereits in der 6. Minute eröffnete Lennard Flaig das Torfestival. Nur vier Minuten später erhöhte Paul Bechmann in der 10. Minute, bevor erneut Lennard Flaig in der 21. Minute und Marco Rossak in der 24. Minute nachlegten. Elias Wroblewski schraubte das Ergebnis in der 29. Minute weiter in die Höhe, ehe Lennard Flaig in der 33. Minute per Foulelfmeter das halbe Dutzend voll machte. Auch nach der Pause blieb Victoria torhungrig: Marco Rossak traf in der 51. und 54. Minute doppelt, bevor Paul Bechmann in der 60. Minute den neunten Treffer markierte. ---

Eisenhüttenstadt erlebte vor 73 Zuschauern einen gebrauchten Nachmittag. Felix Kniesche brachte den VfB Hohenleipisch 1912 bereits in der 13. Minute in Führung und legte in der 28. und 45. Minute zwei weitere Treffer nach. Den Schlusspunkt setzte Marvin Groll in der 77. Minute. Während Hohenleipisch mit diesem Sieg in die Erfolgsspur fand, bleibt Eisenhüttenstadt punktlos und muss dringend Antworten finden. ---

Das Spiel in Trebbin bot pure Dramatik. Othniel Ronald Kenfack brachte die Hausherren in der 21. Minute in Führung, ehe Paul Göring kurz vor der Pause in der Nachspielzeit das 2:0 erzielte. Direkt nach dem Anstoß verkürzte Stephan Heine in der 45.+5 Minute für Brieske/Senftenberg. In einer intensiven Schlussphase belohnte sich der Aufsteiger in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Philipp Jautze mit dem Ausgleich. Zuvor hatte Danny Knoppik in der 44. Minute per Foulelfmeter die Chance zum Anschluss vergeben. ---

Krieschow II marschierte in Lauchhammer mit einer beeindruckenden Vorstellung zu einem klaren 6:0-Sieg. Lucas Künzel eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Eduard Gutar per Foulelfmeter in der 40. Minute erhöhte. Noch vor der Pause stellte Tim Freigang auf 3:0. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Eduard Gutar in der 54. Minute für das 4:0, bevor Tim Richter mit Treffern in der 75. und 89. Minute den Endstand besorgte. Die Gelb-Rote Karte gegen Nico Klaar in der 61. Minute machte Lauchhammers Nachmittag komplett bitter. ---

Ronny Brendel traf in der 17. und 23. Minute doppelt, bevor Dominik Beyer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2 verkürzte. Nach der Pause drehte Wildau auf: Ronny Brendel traf in der 49. Minute zum dritten Mal, Gabriel Escobar in der 52. Minute und erneut Brendel in der 58. Minute. Tyler Lotz erhöhte in der 74. Minute, ehe Jonas Gryczman in der 82. Minute den Endstand von 2:6 markierte. ---

Luckenwalde II setzte seine starke Frühform fort. Steven Demgensky brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Zwar konnte Jaime-Lee Förster in der 43. Minute für Ströbitz ausgleichen, doch im zweiten Durchgang stellten erneut Steven Demgensky in der 62. Minute, Franz-Johann Steinmeyer in der 72. Minute und Colin Wilhelm Schwarzlose in der 76. Minute den 4:1-Endstand her. Luckenwalde II bleibt damit verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. ---

Vor 158 Zuschauern entwickelte sich in Guben ein wahres Torfestival. Ahmed Jabr brachte die Gäste in der 8. Minute früh in Führung, doch Danny Vu Tuan glich postwendend in der 10. Minute aus. Danach dominierte der Gastgeber: Yahya Ben Nasseur traf in der 21., 48. und 54. Minute gleich dreifach, während Kilian Schulze (46.), Franz Krüger (67.) und Francisco De Oliveria Silva (77. und 89.) die weiteren Treffer beisteuerten. Linus Belitz traf in der 73. Minute für Großziethen, konnte die deutliche 2:8-Niederlage aber nicht verhindern.