VfB Krieschow holt den Wanderpokal in der Lausitz Arena

Das A-Turnier der SG Groß Gaglow am heutigen Samstag hat die Lausitz Arena in Cottbus ganz in den Dienst des Hallenfußballs gestellt. Acht Herrenmannschaften traten in zwei Vierergruppen an, gespielt wurde jeweils zwölf Minuten. Der Modus ließ keine Umwege zu: kurze Spiele, hohe Intensität, direkte Entscheidungen. Am Ende setzte sich der VfB 1921 Krieschow durch und gewann das Finale gegen den 1. FC Guben mit 2:0.

Klarer Rahmen und hohe Anforderungen

Das A-Turnier bildete den sportlichen Auftakt der Cottbuser Hallenmasters. Gespielt wurde mit Bande, was Tempo und Zweikampfintensität weiter erhöhte. In der Gruppenphase absolvierte jede Mannschaft drei Spiele, die beiden Erstplatzierten zogen in die Halbfinals ein. Ab diesem Moment entschied jede Szene unmittelbar über Podest oder Abschied. Die zwölfminütige Spielzeit verlangte maximale Konzentration von der ersten Aktion an.

Gruppe A: Wacker Ströbitz setzt sich souverän durch

In der Gruppe A dominierte der SV Wacker 09 Ströbitz das Geschehen. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 7:1 holte sich das Team Platz eins. Bereits das Auftaktspiel gegen den SV Motor Saspow endete torlos, doch danach fand Wacker seinen Rhythmus. Ein 2:1 gegen Serbske Mustwo und ein deutliches 5:0 gegen den SV Döbern sorgten für klare Verhältnisse. Dahinter belegte der SV Motor Saspow mit fünf Punkten Rang zwei. Das 2:1 gegen Döbern und das 3:3 gegen Serbske Mustwo hielten Saspow im Rennen. Serbske Mustwo kam auf vier Punkte, während der SV Döbern ohne Zähler blieb.

Gruppe B: Guben marschiert verlustpunktfrei

In der Gruppe B setzte der 1. FC Guben ein Ausrufezeichen. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte und 8:3 Tore bedeuteten einen makellosen Gruppensieg. Guben eröffnete mit einem 2:1 gegen die SG Sielow, gewann anschließend 2:1 gegen den VfB 1921 Krieschow und schloss die Vorrunde mit einem 4:1 gegen den Gastgeber SG Groß Gaglow ab. Hinter Guben sicherte sich Krieschow mit sechs Punkten Rang zwei. Ein 2:0 gegen Groß Gaglow und ein 4:1 gegen Sielow legten dafür die Basis. Sielow und Groß Gaglow schieden aus.

Halbfinals: Favoritenstatus gerät ins Wanken

Im ersten Halbfinale traf der SV Motor Saspow auf den 1. FC Guben. Guben bestätigte seine Vorrundenform und gewann mit 2:0. Im zweiten Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem SV Wacker 09 Ströbitz und dem VfB 1921 Krieschow. In einer engen Partie setzte sich Krieschow mit 1:0 durch und zog ins Finale ein. Damit standen sich im Endspiel der verlustpunktfreie Gruppensieger und der zweitplatzierte Herausforderer aus Gruppe B gegenüber.

Spiel um Platz drei: Wacker zeigt Reaktion

Das kleine Finale brachte den SV Motor Saspow und den SV Wacker 09 Ströbitz zusammen. Wacker nutzte die Enttäuschung aus dem Halbfinale als Antrieb und setzte sich deutlich mit 4:0 durch. Damit sicherte sich Ströbitz Platz drei und unterstrich seine stabile Turnierleistung.

Finale: Krieschow setzt den Schlusspunkt

Im Finale traf der 1. FC Guben auf den VfB 1921 Krieschow. Guben hatte bis dahin alle Spiele gewonnen, doch Krieschow zeigte sich bestens eingestellt. Mit hoher Disziplin in der Defensive und konsequentem Umschaltspiel entschied Krieschow das Endspiel mit 2:0 für sich. Guben fand gegen die kompakte Ordnung des Gegners keine entscheidenden Mittel, während Krieschow seine Chancen nutzte und den Wanderpokal holte.

Ein Turnier mit klaren Linien

Das A-Turnier der SG Groß Gaglow bot Hallenfußball ohne Umwege. Wacker Ströbitz überzeugte in der Gruppe, Guben marschierte souverän durch die Vorrunde, doch im entscheidenden Moment hatte Krieschow die größere Präzision. Der Turniersieg war Ausdruck von Konstanz und Nervenstärke in den K.-o.-Spielen.