VfB Krieschow: "Halle hat viel Qualität und spielt sehr körperbetont"

Heimspiel mit Wiedergutmachung

Nach der bitteren Niederlage in Bautzen möchte der VfB 1921 Krieschow morgen wieder jubeln. Gegner ist kein Geringerer als der Tabellenvierte VfL Halle 96, der mit 14 Punkten einen Rang vor den Krieschowern liegt. Die Gastgeber stehen derzeit mit 13 Zählern auf Platz sieben und könnten mit einem Sieg an Halle vorbeiziehen.

Trainer Robert Koch hat nach dem jüngsten Rückschlag klare Worte gefunden: „Halle hat viel Qualität und spielt sehr körperbetont – wir müssen hochkonzentriert und mutig auftreten, um zuhause die Punkte zu behalten.“ Er weiß, dass sein Team mit der nötigen Leidenschaft und Disziplin bestehen kann, besonders vor heimischem Publikum.

Selbstvertrauen aus dem Pokal-Erfolg

Frischen Mut sammelte der VfB im Landespokal-Achtelfinale: Beim 3:1 nach Verlängerung beim 1. FC Guben zeigte die Mannschaft Kampfgeist und Moral. Andy Hebler brachte die Krieschower in der 43. Minute in Führung, ehe die Gastgeber kurz vor Schluss durch Janne Laugks ausgleichen konnten. In der Verlängerung sorgten Tobias Gerstmann (105.+2) und Aaron Stephan (120.+2) für den Auswärtssieg.

Halle mit Formdelle – Krieschow wittert Chance

Der kommende Gegner VfL Halle 96 startete furios in die Saison, doch zuletzt blieb das Team etwas hinter den Erwartungen zurück. Mit 23 erzielten Treffern stellen die Hallenser zwar eine der gefährlichsten Offensiven der Liga, offenbarten zuletzt aber auch defensive Schwächen. Für den VfB könnte genau das der Moment sein, um zuzuschlagen. Die Krieschower wollen zuhause konstanter punkten.

Blick auf die Tabelle

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die enge Konstellation in der NOFV-Oberliga Süd: Zwischen Platz vier und sieben liegt nur ein Punkt. Spitzenreiter SC Freital führt mit 19 Punkten vor dem VfB Germania Halberstadt (17) und dem FC Einheit Rudolstadt (16). Dahinter lauern VfL Halle 96 (14) und VfB 1921 Krieschow (13). Ein Erfolg am Sonntag könnte also den Sprung in die Spitzengruppe bedeuten und dem Team von Robert Koch einen emotionalen Schub für die kommenden Aufgaben geben.