VfB Krieschow gewinnt Brandenburg-Duell, VfL Halle mit 8:2-Spektakel NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 27. Spieltags

In den heutigen Partien des 27. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd ging es in der Spitzengruppe hoch her. Der VfB 1921 Krieschow fertigte den RSV Eintracht 1949 klar ab und zog in der Tabelle vorbei. Der VfL Halle 1896 zerlegte Wismut Gera mit einem historischen 8:2 und sichert Platz zwei ab. Auch Auerbach und Freital gewannen klar.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

---

Halberstadt erwischte einen Traumstart. Bereits in der 9. Minute lenkte Wernigerodes Mika Hess den Ball unglücklich ins eigene Tor. Wenig später erhöhte Nick Poser auf 2:0 (23.). Doch die Gäste zeigten Moral: Nick Schmidt verkürzte in der 30. Minute auf 2:1 und brachte Einheit zurück ins Spiel. Halberstadt antwortete prompt. Joel-Pascal Klaschka stellte nur sieben Minuten später den alten Abstand wieder her (37.). Klaschka traf in der 67. Minute erneut und schraubte das Ergebnis auf 4:1. Wernigerode gelang durch Niclas Treu in der 86. Minute noch das 4:2, mehr ließ die Germania-Defensive jedoch nicht zu. Die Partie endete mit einer Gelb-Roten Karte für Wernigerodes Kevin Hildach in der 90. Minute. ---

Auerbach bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Beim 2:0-Heimsieg über Union Sandersdorf stellte Ben Colin Weigel früh die Weichen auf Sieg. Mit seinem Treffer in der 18. Minute brachte er die Vogtländer in Führung, nach der Pause erhöhte er mit seinem zweiten Tor des Tages in der 52. Minute auf 2:0. Sandersdorf kassierte die 15. Saisonniederlage. ---

Im brandenburgischen Duell ließ Krieschow keine Zweifel aufkommen. Andy Hebler brachte sein Team in der 39. Minute in Führung und verwandelte nach der Pause einen Foulelfmeter zum 2:0 (60.). Jan-Filipp Schulz setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand. Krieschow überholt damit Eintracht in der Tabelle und springt auf Rang drei. ---

Freital zeigte beim abgeschlagenen Tabellenletzten eine starke Vorstellung. Felix Hennig eröffnete früh per Elfmeter (2.) und legte in der 30. Minute das 2:0 nach. In der Schlussphase zerfiel Ludwigsfelde: Maximilian Bayer traf doppelt (76., 87.), dazwischen erhöhte Rick Edward Wuchrer auf 4:0 (79.). ---

Ein Spektakel erlebten die Zuschauer in Halle: Der Tabellenzweite drehte nach frühem Rückstand durch Hamadou Diagne (2.) auf und feierte einen historischen 8:2-Erfolg. Nils Morten Bolz glich zunächst aus (28.), Robert Pessel brachte Halle in Führung (35.), ehe Jegor Jagupov zur Show ansetzte. Der Offensivspieler erzielte fünf Treffer (45.+4, 62., 71., 78., 82.) und war von Gera nicht in den Griff zu bekommen. Américo Neves (80.) sorgte zwischenzeitlich für das 7:2. Marcel Kießling traf für Gera zum zwischenzeitlichen 4:2 (67.), konnte die hohe Niederlage jedoch nicht verhindern. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH

Rudolstadt landete am vergangenen Spieltag einen dramatischen 4:3-Sieg in Gera – Tom Krahnert erzielte den Siegtreffer in der 90.+7 Minute. Mit nun 23 Punkten lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Bischofswerda rang zuletzt Halberstadt mit 2:1 nieder – Luis Bürger war mit zwei Treffern der Mann des Tages. Im Hinspiel gewann Bischofswerda ebenfalls mit 2:1, damals traf Franz Born früh zur Führung, Jonas Krautschick verwandelte einen Foulelfmeter zum Sieg. ---

Bautzen präsentierte sich zuletzt in Torlaune: Beim 4:1 in Grimma glänzten David Rohlik mit drei Treffern und Julien Hentsch mit einem Doppelpack. Zorbau musste sich Halle mit 1:3 geschlagen geben, obwohl Jasper Raul Günther in der Schlussphase noch einmal für Spannung sorgte. Das torlose Hinspiel bot wenig Höhepunkte – diesmal geht es für Zorbau um jeden Punkt im Abstiegskampf, Bautzen will Platz neun festigen. ---