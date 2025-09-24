VfB Krieschow fordert Spitzenreiter SC Freital heraus

Die NOFV-Oberliga Süd geht am Wochenende in den 7. Spieltag. Während die Spitzenmannschaften ihre Position festigen wollen, kämpfen die Teams im Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte. Besonders die Begegnungen zwischen direkten Konkurrenten versprechen Brisanz und Emotionen.

Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckt mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller fest und kassierte zuletzt beim 0:4 in Plauen eine klare Niederlage. Nun empfängt das Team den FC Grimma, der beim 0:0 gegen den RSV Eintracht 1949 zwar einen Zähler mitnahm, aber im Angriff zu wenig Durchschlagskraft zeigte. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Für Heiligenstadt bietet sich auf eigenem Platz die Chance, erstmals in dieser Saison einen Sieg einzufahren. ---

Der Bischofswerdaer FV 08 verlor am vergangenen Wochenende mit 0:2 in Auerbach und blieb damit im Tabellenkeller. Besonders bitter: Der Gegner musste nach einer Gelb-Roten Karte lange in Unterzahl spielen, trotzdem gelang Bischofswerda kein Treffer. Mit nur vier Punkten rangiert der BFV gefährlich weit unten. Der RSV Eintracht 1949 erzielte aus dem Heimspiel gegen Grimma ein 0:0, steht aber trotz solider Leistungen mit acht Punkten nur im Mittelfeld. Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend, denn ein Sieg könnte neue Hoffnung im Kampf um eine bessere Platzierung wecken. ---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH

Der VFC Plauen zeigte beim 4:0-Heimsieg gegen Heiligenstadt seine Offensivstärke. Matheus de Moura Beal und Tyron Profis legten früh vor, Johann Martynets traf gleich doppelt in der Schlussphase. Nun empfängt der Tabellendritte mit dem FC Einheit Rudolstadt ein Team, das allerdings zuletzt beim 0:3 gegen Krieschow einen Rückschlag einstecken musste. Plauen will seinen Lauf fortsetzen, während Rudolstadt Wiedergutmachung betreibt. Ein echtes Duell zweier Mannschaften im oberen Tabellendrittel. ---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

Der VfB Krieschow setzte sich mit 3:0 in Rudolstadt eindrucksvoll durch. Leo Felgenträger, Philipp Knechtel und Toby Michalski sorgten für die Tore. Damit bleibt Krieschow an der Tabellenspitze dran. Nun wartet mit dem SC Freital der Spitzenreiter, der beim 3:0 gegen Sandersdorf erneut seine Klasse unter Beweis stellte. Robin Fluß, Jonas Adler und Finn Heidler erzielten die Treffer. Dieses Duell ist das Topspiel des Spieltags: Krieschow will die Tabellenführung angreifen, Freital sie verteidigen. ---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

Die SG Union Sandersdorf blieb beim 0:3 in Freital chancenlos und steckt im unteren Tabellenfeld fest. Auch gegen Bautzen steht die Mannschaft unter Druck. Der FSV Budissa Bautzen verlor zuletzt 0:3 gegen Einheit Wernigerode und wartet seit geraumer Zeit auf ein Erfolgserlebnis. Beide Teams liegen nur knapp vor den Abstiegsrängen, sodass dieses direkte Duell enorme Bedeutung hat. Es ist ein klassisches Kellerduell, bei dem jeder Punkt zählt. ---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

Der FC Einheit Wernigerode feierte beim 3:0 in Bautzen einen Befreiungsschlag. Ben Engelhardt, Usman Taiwo und Nyger Hunter sorgten für die Treffer und wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nun wartet mit dem VfL Halle 96 ein echtes Schwergewicht der Liga. Halle trennte sich zuletzt 2:2 von Glauchau, obwohl man durch Benny Jan Haese kurz vor Schluss schon wie der Sieger aussah. Am Ende reichte es nur zu einem Zähler. Für Halle geht es darum, oben dranzubleiben, während Wernigerode den Schwung aus dem Auswärtssieg nutzen möchte. ---

So., 28.09.2025, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH

Der VfB Empor Glauchau erkämpfte sich beim 2:2 in Halle einen wichtigen Punkt. Besonders bitter war jedoch der Platzverweis für Marcin Sieber, der das Team schwächte. Marian Albustin rettete mit seinem späten Treffer dennoch das Remis. Nun geht es zuhause gegen Germania Halberstadt, das durch zwei Tore von Joel-Pascal Klaschka beim 3:1 gegen Stendal auf Rang vier kletterte. Halberstadt will den Schwung mitnehmen, während Glauchau auf heimischem Platz für eine Überraschung sorgen könnte. ---

Der 1. FC Lok Stendal kassierte beim 1:3 in Halberstadt die nächste Niederlage. Nur Niclas Buschke konnte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen. Damit bleibt Stendal Tabellenletzter mit nur einem Punkt. Nun empfängt man den VfB Auerbach, der mit dem 2:0 gegen Bischofswerda Selbstvertrauen tankte. Zwar musste man nach der Gelb-Roten Karte gegen Max Roscher eine Halbzeit in Unterzahl spielen, doch Felix Hache verwandelte vom Punkt. Für Stendal zählt nur ein Sieg, um die Rote Laterne abzugeben, während Auerbach ins gesicherte Mittelfeld strebt.