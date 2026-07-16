VfB Krieschow: Flügelflitzer verlängert

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der VfB 1921 Krieschow kann auch in der Saison 2026/2027 auf Manuel Seibt bauen. Der Verein gab die Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Radeberger via Facebook bekannt. Der Offensivspieler bringt die Erfahrung aus mehreren Jahren in der NOFV-Oberliga Süd mit und gehört weiterhin zum Kader der Blau-Weißen.

Seibt wurde in der Jugend der SG Dynamo Dresden ausgebildet. Nach Einsätzen in der U17- und U19-Bundesliga führte ihn sein Weg über den SC Borea Dresden, Wismut Gera, den SG FC Thüringen Weida und den FC Oberlausitz Neugersdorf schließlich zum VfB 1921 Krieschow.

Seit seinem Wechsel nach Krieschow sammelte Seibt kontinuierlich Spielpraxis in der NOFV-Oberliga Süd. In der Saison 2023/2024 absolvierte er 19 Spiele und bereitete sieben Treffer vor. Ein Jahr später steigerte er seine Bilanz auf 27 Einsätze, drei Tore und sieben Assists. In der Saison 2025/2026 kam er auf 22 Oberligaspiele und vier Torvorlagen. Zusätzlich lief er viermal für die zweite Mannschaft in der Landesliga Süd Brandenburg auf und erzielte dabei zwei Tore.

Für die laufende Saison 2026/2027 steht Seibt nun weiterhin im Aufgebot des VfB Krieschow.

Blick auf die Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft derweil weiter. Im jüngsten Testspiel musste sich der VfB 1921 Krieschow der VSG Altglienicke deutlich mit 0:6 geschlagen geben.