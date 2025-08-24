VfB Krieschow feiert verdienten 3:1-Auswärtssieg in Sandersdorf

Der VfB Krieschow hat am dritten Spieltag der Oberliga Süd einen verdienten Auswärtssieg gefeiert. Beim 3:1 (1:1) in Sandersdorf zeigte die Mannschaft von Trainer Robert Koch vor allem nach der Pause eine starke Leistung und belohnte sich mit drei Punkten.
Die Gäste starteten mit viel Ballbesitz in die Partie und setzten die ersten Akzente. Colin Raak hatte nach wenigen Minuten die Führung auf dem Fuß, zielte aus acht Metern aber über das Tor. Im direkten Gegenzug bestraften die Gastgeber die Krieschower Nachlässigkeit und gingen nach einer einstudierten Eckballvariante durch Wonneberger früh mit 1:0 in Führung (14.).
Der VfB ließ sich davon nicht beirren und erarbeitete sich bis zur Pause mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach knapp. Sandersdorf blieb gefährlich, traf einmal die Latte und verschoss sogar einen Strafstoß. Kurz darauf schlug der VfB zu: Steve Zizka setzte sich stark im Eins-gegen-Eins durch und traf mit einem satten Schuss ins Eck zum verdienten 1:1-Ausgleich (39.).
In der Halbzeit stellte Trainer Robert Koch sein Team nochmals auf mehr Offensivdruck ein – und die Ansprache zeigte Wirkung. Nach einer Flanke von Colin Raak stieg Aaron Stephan im Strafraum am höchsten und köpfte zur 2:1-Führung für Krieschow ein (49.).
Im weiteren Verlauf hatte der VfB mehrfach die Möglichkeit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, traf aber gleich dreimal das Aluminium. Sandersdorf versuchte in der Schlussphase alles, öffnete die Abwehr und wurde ausgekontert. Nachdem ein Schuss von Colin Raak im Strafraum per Hand abgewehrt wurde, verwandelte Migo Pereira Rodrigues den fälligen Elfmeter sicher zum 3:1-Endstand (88.).
In der Nachspielzeit entschärfte Union-Torhüter Yann-Erik Räthel noch einen weiteren Strafstoß von Steve Zizka, sodass es beim verdienten 3:1-Auswärtssieg blieb. Union Sandersdorf beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Schnabel (90.+1) in Unterzahl.
Trainer Robert Koch zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden:
„Ein verdienter Sieg dank einer couragierten und erwachsenen Leistung der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit.“