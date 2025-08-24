VfB Krieschow feiert verdienten 3:1-Auswärtssieg in Sandersdorf Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Sandersdorf Krieschow

Der VfB Krieschow hat am dritten Spieltag der Oberliga Süd einen verdienten Auswärtssieg gefeiert. Beim 3:1 (1:1) in Sandersdorf zeigte die Mannschaft von Trainer Robert Koch vor allem nach der Pause eine starke Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. Die Gäste starteten mit viel Ballbesitz in die Partie und setzten die ersten Akzente. Colin Raak hatte nach wenigen Minuten die Führung auf dem Fuß, zielte aus acht Metern aber über das Tor. Im direkten Gegenzug bestraften die Gastgeber die Krieschower Nachlässigkeit und gingen nach einer einstudierten Eckballvariante durch Wonneberger früh mit 1:0 in Führung (14.).

Der VfB ließ sich davon nicht beirren und erarbeitete sich bis zur Pause mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach knapp. Sandersdorf blieb gefährlich, traf einmal die Latte und verschoss sogar einen Strafstoß. Kurz darauf schlug der VfB zu: Steve Zizka setzte sich stark im Eins-gegen-Eins durch und traf mit einem satten Schuss ins Eck zum verdienten 1:1-Ausgleich (39.).