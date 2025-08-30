VfB Krieschow erobert die Spitze – SC Freital und VFC Plauen punkten

Der SC Freital zeigte sich nach dem erfolgreichen Saisonstart erneut stark und setzte sich mit einem 2:0 durch. Bruno Schiemann brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, ehe Philip Weidauer in der 71. Minute den Endstand markierte. Ein früher Foulelfmeter für Glauchau in der 33. Minute, den André Luge vergab, erwies sich als Wendepunkt, denn danach dominierte Freital. ---

In einem spannenden Duell teilten sich Plauen und Sandersdorf die Punkte. Samyr Farkas brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, ehe Johann Martynets in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Die 676 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss um den Sieg kämpften, aber die Abwehrreihen am Ende standhielten. ---

Der VfB Krieschow nutzte den Heimvorteil. Miguel Pereira Rodrigues brachte die Hausherren in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zwar konnte Martin Fiedler in der 26. Minute ausgleichen, doch Tobias Gerstmann sorgte in der 71. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Die Gäste aus Heiligenstadt mussten zudem ab der 45. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Sebastian Möhlhenrich Gelb-Rot sah. ---

Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die Zuschauer in Auerbach. Henry Lehmann brachte den RSV Eintracht in der 69. Minute in Führung, ehe Charlie Spranger in der 79. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz darauf schwächte sich der RSV, als Arthur Ekallé in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Beide Teams hatten noch Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es bei der Punkteteilung. ---

Grimma setzte ein Ausrufezeichen und holte drei hart umkämpfte Punkte in Halberstadt. Jan Hübner sorgte in der 31. Minute mit seinem Treffer für den einzigen Torjubel des Spiels. Halberstadt drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten die knappe Führung mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH

Der VfL Halle 1896 bringt viel Schwung mit. Der 3:1-Erfolg in Grimma, bei dem Jegor Jagupov mit einem Doppelpack glänzte, katapultierte das Team an die Tabellenspitze. Gegner Bischofswerdaer FV 08 brachte beim 1:1 gegen Budissa Bautzen zumindest einen Punkt nach Hause, steht mit vier Zählern aber im Mittelfeld. Für die Schiebocker wird es entscheidend sein, gegen die treffsichere Offensive der Hallenser stabil zu stehen. ---

Budissa Bautzen spielte zuletzt 1:1 beim Bischofswerdaer FV 08, konnte aber nicht ganz an die überzeugenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart solide, doch gegen den Aufsteiger Lok Stendal ist ein Sieg fest eingeplant. Die Gäste stecken nach drei Niederlagen und ohne Tor tief im Tabellenkeller und mussten am vergangenen Spieltag ein 0:3 gegen Freital hinnehmen. Bautzen hat die Chance, sich mit einem Erfolg wieder in die obere Tabellenhälfte zu schieben. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 PUSH