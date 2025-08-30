 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Grimm

VfB Krieschow erobert die Spitze – SC Freital und VFC Plauen punkten

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Der Auftakt des 4. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd brachte packende Partien, späte Treffer und eine neue Tabellenkonstellation. Krieschow nutzte seinen Heimvorteil, während Freital und Plauen im Rennen um die Spitze ebenfalls punkten konnten.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
2
0
Abpfiff

Der SC Freital zeigte sich nach dem erfolgreichen Saisonstart erneut stark und setzte sich mit einem 2:0 durch. Bruno Schiemann brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, ehe Philip Weidauer in der 71. Minute den Endstand markierte. Ein früher Foulelfmeter für Glauchau in der 33. Minute, den André Luge vergab, erwies sich als Wendepunkt, denn danach dominierte Freital.

---

Heute, 14:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
1
Abpfiff

In einem spannenden Duell teilten sich Plauen und Sandersdorf die Punkte. Samyr Farkas brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, ehe Johann Martynets in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Die 676 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss um den Sieg kämpften, aber die Abwehrreihen am Ende standhielten.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
2
1
Abpfiff

Der VfB Krieschow nutzte den Heimvorteil. Miguel Pereira Rodrigues brachte die Hausherren in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zwar konnte Martin Fiedler in der 26. Minute ausgleichen, doch Tobias Gerstmann sorgte in der 71. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Die Gäste aus Heiligenstadt mussten zudem ab der 45. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Sebastian Möhlhenrich Gelb-Rot sah.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1
1
Abpfiff

Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die Zuschauer in Auerbach. Henry Lehmann brachte den RSV Eintracht in der 69. Minute in Führung, ehe Charlie Spranger in der 79. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz darauf schwächte sich der RSV, als Arthur Ekallé in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Beide Teams hatten noch Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
0
1
Abpfiff

Grimma setzte ein Ausrufezeichen und holte drei hart umkämpfte Punkte in Halberstadt. Jan Hübner sorgte in der 31. Minute mit seinem Treffer für den einzigen Torjubel des Spiels. Halberstadt drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten die knappe Führung mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
14:00live

Der VfL Halle 1896 bringt viel Schwung mit. Der 3:1-Erfolg in Grimma, bei dem Jegor Jagupov mit einem Doppelpack glänzte, katapultierte das Team an die Tabellenspitze. Gegner Bischofswerdaer FV 08 brachte beim 1:1 gegen Budissa Bautzen zumindest einen Punkt nach Hause, steht mit vier Zählern aber im Mittelfeld. Für die Schiebocker wird es entscheidend sein, gegen die treffsichere Offensive der Hallenser stabil zu stehen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
14:00

Budissa Bautzen spielte zuletzt 1:1 beim Bischofswerdaer FV 08, konnte aber nicht ganz an die überzeugenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart solide, doch gegen den Aufsteiger Lok Stendal ist ein Sieg fest eingeplant. Die Gäste stecken nach drei Niederlagen und ohne Tor tief im Tabellenkeller und mussten am vergangenen Spieltag ein 0:3 gegen Freital hinnehmen. Bautzen hat die Chance, sich mit einem Erfolg wieder in die obere Tabellenhälfte zu schieben.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
14:00

Einheit Rudolstadt will nach dem knappen 3:4 in Glauchau zurück in die Erfolgsspur. Trotz eines späten Doppelpacks von Manfred Starke reichte es am Ende nicht für einen Punkt, auch weil ein Strafstoß nicht verwandelt wurde. Gegner Einheit Wernigerode kassierte beim 1:2 gegen Plauen eine Niederlage. Usman Taiwo brachte sein Team früh in Führung, doch in der Defensive zeigte sich erneut die Anfälligkeit. Beide Teams stehen unter Druck, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 030.8.2025, 16:29 Uhr
redAutor