VfB Krieschow: "Ein verdienter Sieg dank einer couragierten Leistung"

Der VfB Krieschow blickt auf ein starkes Fußball-Wochenende zurück. Sowohl die Oberliga-Mannschaft als auch die zweite Vertretung konnten ihre Spiele gewinnen und überzeugten dabei mit couragierten Auftritten.

Aufstellung VfB Krieschow:

Mellack – Dreßler, Knechtel, Grimm – Raak (89. Tesche), Zizka, Zurawsky, Gerstmann (46. Antosiak), Michalski (81. Seibt) – Pereira Rodrigues, Stephan (67. Pahlow)



Tore:

1:0 (14.) Wonneberger

1:1 (39.) Zizka

1:2 (49.) Stephan

1:3 (88., Handelfmeter) Pereira Rodrigues

Schiedsrichter: Christian Schlömann (Stollberg/Erzgebirge)

Zuschauer: 68



Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte (90.+1) Schnabel (Union)

Der VfB war von Beginn an die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und klaren Torchancen. Dennoch gingen die Gastgeber nach einer Eckballvariante früh in Führung. Steve Zizka gelang noch vor der Pause der verdiente Ausgleich mit einem sehenswerten Schuss ins Eck.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Koch-Elf den Druck. Eine perfekte Flanke von Colin Raak köpfte Aaron Stephan zur Führung ein. Trotz weiterer Aluminiumtreffer blieb die Partie spannend, ehe Migo Pereira Rodrigues per Handelfmeter in der Schlussphase alles klar machte. Ein weiterer Strafstoß in der Nachspielzeit wurde von Sandersdorfs Keeper Yann-Erik Räthel pariert.



Cheftrainer Robert Koch resümierte: „Ein verdienter Sieg dank einer couragierten und erwachsenen Leistung der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit.“



🎥 Die Highlights des Spiels sind hier abrufbar:

https://www.youtube.com/watch?v=adliE2S0w7Q

---