VfB Krieschow: "Ein verdienter Sieg dank einer couragierten Leistung"

Der VfB Krieschow blickt auf ein starkes Fußball-Wochenende zurück. Sowohl die Oberliga-Mannschaft als auch die zweite Vertretung konnten ihre Spiele gewinnen und überzeugten dabei mit couragierten Auftritten.
Oberliga Süd – 3. Spieltag
Union Sandersdorf – VfB Krieschow 1:3 (1:1)
Aufstellung VfB Krieschow:
Mellack – Dreßler, Knechtel, Grimm – Raak (89. Tesche), Zizka, Zurawsky, Gerstmann (46. Antosiak), Michalski (81. Seibt) – Pereira Rodrigues, Stephan (67. Pahlow)
Tore:
1:0 (14.) Wonneberger
1:1 (39.) Zizka
1:2 (49.) Stephan
1:3 (88., Handelfmeter) Pereira Rodrigues
Schiedsrichter: Christian Schlömann (Stollberg/Erzgebirge)
Zuschauer: 68
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte (90.+1) Schnabel (Union)
Der VfB war von Beginn an die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und klaren Torchancen. Dennoch gingen die Gastgeber nach einer Eckballvariante früh in Führung. Steve Zizka gelang noch vor der Pause der verdiente Ausgleich mit einem sehenswerten Schuss ins Eck.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Koch-Elf den Druck. Eine perfekte Flanke von Colin Raak köpfte Aaron Stephan zur Führung ein. Trotz weiterer Aluminiumtreffer blieb die Partie spannend, ehe Migo Pereira Rodrigues per Handelfmeter in der Schlussphase alles klar machte. Ein weiterer Strafstoß in der Nachspielzeit wurde von Sandersdorfs Keeper Yann-Erik Räthel pariert.
Cheftrainer Robert Koch resümierte: „Ein verdienter Sieg dank einer couragierten und erwachsenen Leistung der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit.“
🎥 Die Highlights des Spiels sind hier abrufbar:
https://www.youtube.com/watch?v=adliE2S0w7Q
---
Landesliga Süd – 1. Spieltag
VfB Krieschow II – SV Döbern 3:0 (0:0)
Aufstellung VfB Krieschow II:
Groß – Kummer, Wojenmaster, Künzel, Kamke – Semeniuk, Kotrri (78. Schmidt), Felgenträger (62. Richter), Bernhardt (82. Neumann), Gutar – Konzack
Tore:
1:0 (69., Foulelfmeter) Gutar
2:0 (74.) Bernhardt
3:0 (90.+3) Künzel
Schiedsrichter: Stephan Zimmer (Felixsee)
Zuschauer: 83
Die zweite Mannschaft hatte das Spiel über weite Strecken im Griff, tat sich gegen die kompakt stehenden Gäste aber zunächst schwer. Nach dem Seitenwechsel folgte die Belohnung: Eduard Gutar verwandelte einen Elfmeter sicher, kurz darauf erhöhte Kapitän Florian Bernhardt per Kopf nach Ecke. Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Lucas Künzel in der Nachspielzeit.
Trainer Thomas Schmidt zeigte sich zufrieden: „Insgesamt eine überzeugende Mannschaftsleistung gegen einen lange Zeit gut verteidigenden Gegner.“
Fazit:
Mit zwei überzeugenden Auftritten untermauerten beide VfB-Teams am Wochenende ihre Ambitionen. Während die Erste in der Oberliga mit dem Auswärtssieg ein starkes Ausrufezeichen setzte, gelang der Zweiten ein gelungener Saisonstart in der Landesliga.