VfB Krieschow: Ein Pokalheld bleibt, ein Talent kommt

– Foto: Alexander Grimm

Der VfB 1921 Krieschow stellt wichtige personelle Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd. Mit der Neuverpflichtung des offensiven Talents Luis Bürger und der Vertragsverlängerung von Leistungsträger Toby Michalski setzt der Verein ein klares Signal für Kontinuität und gezielte Weiterentwicklung.

Der gebürtige Sachse durchlief in seiner fußballerischen Entwicklung die Nachwuchsabteilungen von SG Dynamo Dresden und FSV Zwickau, bevor ihn sein Weg in den Männerbereich führte. Zuletzt stand er für den Bischofswerdaer FV 08 in der NOFV-Oberliga Süd auf dem Platz. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wertvolle Oberliga-Erfahrung mit und hat dies mit insgesamt 12 Treffern und 5 Vorlagen in 43 Partien bewiesen. Mit Luis Bürger gewinnt der VfB einen entwicklungsfähigen Offensivspieler hinzu.

Der VfB 1921 Krieschow kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden. Mit Luis Bürger wechselt ein talentierter Offensivspieler vom Bischofswerdaer FV 08 in den Sportpark. Der 22-Jährige hat beim VfB einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Bürger ist vor allem auf der rechten Außenbahn zuhause, kann jedoch auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden.

Der Trainer sieht großes Entwicklungspotenzial

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Trainer Robert Koch zum Neuzugang so: "Luis ist ein junger, gut ausgebildeter Rechtsaußen, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Wir freuen uns, dass er sich für den VfB entschieden hat und sind überzeugt, dass er unsere Möglichkeiten im Offensivbereich erweitern wird."

Ein Pokalheld verlängert seinen Vertrag an Bord

Neben der Neuverpflichtung kann der VfB 1921 Krieschow eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden. Außenbahnspieler Toby Michalski hat seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig für den VfB auflaufen.

Der gebürtige Forster wechselte im Sommer 2024 von Eintracht Mahlsdorf in den Krieschower Sportpark. Zuvor durchlief er die Nachwuchsabteilungen des FC Energie Cottbus und sammelte Erfahrungen auf hohem Niveau im Juniorenbereich. Seit seinem Wechsel entwickelte sich der heute 21-Jährige zu einem wichtigen Bestandteil der Oberliga-Mannschaft. Mit seiner Dynamik, seiner Dribbelstärke sowie seiner Einsatzbereitschaft konnte er sich schnell einen festen Platz im Team erarbeiten. Mit Toby Michalski bleibt dem Verein ein junger, entwicklungsfähiger und zugleich bereits wichtiger Leistungsträger an Bord.

Die Erinnerung an den historischen Pokalerfolg bleibt

Besonders in Erinnerung bleibt sein Auftritt im Landespokalfinale 2026 gegen den FC Energie Cottbus. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 hatte Toby Michalski einen entscheidenden Anteil am historischen 2:1-Erfolg und dem ersten Landespokalsieg der Vereinsgeschichte. Umso mehr freut sich der Verein, den gemeinsamen Weg fortsetzen zu können und mit Toby Michalski einen Leistungsträger an Bord zu halten.