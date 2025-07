VfB Krieschow: Drei Zugänge und Saisoneröffnung mit Testspiel

Der Oberligist VfB Krieschow präsentiert drei weitere Zugänge. Zudem ist am Freitag einiges geboten. Hier kommen die Infos des Vereins dazu:

Zur neuen Oberliga-Saison 2025/26 darf der VfB Krieschow drei weitere Neuzugänge im Kader begrüßen:

Bastian Dreßler (18) kommt aus der U19 des FC Energie Cottbus. Der Linksfuß gehörte in der Hinrunde der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern, bevor ihn eine Verletzung in der Rückrunde zurückwarf. Dreßler ist defensiv flexibel einsetzbar und bringt Spielintelligenz und Ruhe am Ball mit.