– Foto: Nachwuchsfussball Dresden

VfB Krieschow dreht auf – RSV Eintracht 1949 siegt in Unterzahl NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 24. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Zorbau Halberstadt Magdeburg II Auerbach + 12 weitere

Mit der Wucht der Offensive und der Härte im Abstiegskampf präsentierte sich der 24. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd am heutigen Samstag in seiner ganzen Bandbreite. Während der 1. FC Magdeburg II bereits am Freitag mit dem 3:0 in Auerbach vorgelegt hatte, zog Verfolger RSV Eintracht 1949 trotz doppelter Unterzahl mit einem Kraftakt nach. Krieschow drehte in Wernigerode früh auf, Gera sammelte wichtige Punkte im Tabellenkeller, Halberstadt ließ in Zorbau Federn.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Partie vor 415 Zuschauern begann druckvoll – und der Favorit aus Sachsen-Anhalt setzte früh ein klares Zeichen: In der 15. Minute traf Jason Ceka zur Führung. In der Schlussphase machte die U23 des Zweitligisten alles klar. Erst verwandelte erneut Jason Ceka einen Foulelfmeter zum 2:0 (85.), dann setzte Stefan Korsch mit dem 3:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt.

---

Die Gäste aus Krieschow setzten im Harz bereits in der Anfangsphase die entscheidenden Akzente. Andy Hebler eröffnete in der 7. Minute, Miguel Pereira Rodrigues legte acht Minuten später nach, Martin Zurawsky traf bereits in der 24. Minute zum 0:3 – ein Start wie aus einem Guss. Filipe Almeida verkürzte kurz nach der Pause (50.), doch der Wille der Gastgeber reichte nicht, um der Partie noch einmal eine Wendung zu geben. ---

Im Duell zweier Kellerkinder hielt Gera dem Druck stand. Szymon Frąckowiak brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, Califo Balde erhöhte nach 40 Minuten. Für den Tabellenletzten aus Ludwigsfelde blieb es auch in Gera bei Ernüchterung. Mit nur einem Sieg aus 24 Partien verharrt das Team abgeschlagen am Tabellenende, während Gera auf 28 Punkte klettert. ---

Freital gewann im Duell zweier ambitionierter Mittelfeldteams. Rick Edward Wuchrer erzielte in der 40. Minute das 0:1, Robin Fluß stellte in der 57. Minute den Endstand her. Für Bischofswerda war es nach dem Remis in Wernigerode der nächste Rückschlag. ---

Ein früher Schock für die Gastgeber: Karl-Ludwig Zech brachte Bautzen bereits in der 5. Minute in Führung. Doch Eintracht reagierte entschlossen. Till Plumpe glich nur acht Minuten später aus (13.), Matthias Steinborn drehte die Partie nach einer Viertelstunde. Trotz zweier Platzverweise – Saheed Mustapha sah in der 75. Minute Rot, Louis Samson folgte in der 80. mit Gelb-Rot – rettete das Heimteam den knappen Vorsprung. In der siebten Minute der Nachspielzeit setzte Luca Krüsemann schließlich den Schlusspunkt. ---

Grimma und Rudolstadt trennten sich in einer kampfbetonten Partie unentschieden. Ron Wachs brachte die Gäste unmittelbar nach der Pause in Führung (47.), ehe Toni Ziffert per Foulelfmeter in der 66. Minute ausglich. Die Sachsen mussten ab der 49. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Tim Mattheus mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war. ---