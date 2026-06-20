VfB Krieschow: Der Sommerfahrplan für die neue Saison steht

– Foto: Alexander Grimm

Der VfB 1921 Krieschow beginnt am 1. Juli 2026 die intensive Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd ein. Mit einem prall gefüllten Fahrplan aus abwechslungsreichen Einheiten und insgesamt sechs Testspielen will Trainer Robert Koch die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen und das Team zusammenschweißen, bevor am 9. August der scharfe Start erfolgt.

Auftakt im Sommer: Robert Koch bittet zum ersten Training

Die fußballfreie Zeit geht zu Ende, und auf dem Trainingsplatz des VfB 1921 Krieschow kehrt wieder spürbares Leben ein. Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, versammelt Trainer Robert Koch seine Mannschaft nach der Sommerpause um 18 Uhr zum offiziellen Trainingsauftakt. Ab diesem Moment wartet auf die Spieler eine intensive Arbeit auf dem Rasen, um sich physisch wie spielerisch für die anstehende Spielzeit 2026/27 in der Oberliga zu wappnen und die nötige Basis zu schaffen.

Erste sportliche Prüfungen in Klosterfelde und Gebelzig

Nach den ersten Einheiten steht für den VfB bereits am ersten Vorbereitungswochenende die erste sportliche Bewährungsprobe an. Am Samstag, dem 4. Juli 2026, reist die Mannschaft um 13 Uhr zum Testspiel gegen die SG Union Klosterfelde nach Klosterfelde. Genau eine Woche später, am 11. Juli 2026 um 14 Uhr, folgt das nächste Duell in der Fremde: Diesmal geht es gegen den Sechstligisten FC Oberlausitz, wobei die Partie im sächsischen Gebelzig ausgetragen wird.

Internationaler Vergleich und ein forderndes Doppelwochenende

Ein Highlight im abwechslungsreichen Programm wartet Mitte des Monats auf die Krieschower. Am 18. Juli 2026 kommt es in Großdubrau um 14 Uhr zu einem reizvollen internationalen Vergleich gegen die Auswahl von Liberec II/U19. Nur eine Woche danach wartet ein forderndes Doppelwochenende auf das Team. Am Samstag, dem 25. Juli 2026, gastiert der VfB um 18 Uhr beim Achtligisten SV Klitten/Boxberg in Kreba-Neudorf, ehe am Sonntag, dem 26. Juli 2026, um 14 Uhr in Welzow das Duell gegen den Fünftligisten BSV Eintracht Mahlsdorf ansteht.

Der letzte Feinschliff in Berlin vor dem Pflichtspielstart

Die finale Phase der Vorbereitung führt den Verein schließlich am Sonntag, dem 2. August 2026, nach Berlin. Um 14 Uhr wartet mit dem Fünftligisten SV Sparta Lichtenberg der letzte Prüfstein vor dem Ernstfall. Diese Begegnung soll der Mannschaft den entscheidenden Feinschliff verpassen. Das große gemeinsame Ziel aller Mühen bleibt der 9. August 2026, wenn um 14 Uhr die neue Oberliga-Saison beginnt und das Team endgültig als Einheit zusammengewachsen sein will.