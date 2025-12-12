VfB Krieschow: "Das Hinspiel spielt keine Rolle mehr"

In der NOFV-Oberliga Süd empfängt der VfB Krieschow den VfB Empor Glauchau. Das Heimspiel beginnt am Sonntag um 13 Uhr.
Hintergrund zum Spiel
Mit dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau startet der VfB 1921 Krieschow in die Rückrunde und zugleich in den letzten Spieltag des Fußballjahres 2025. Nach dem verdienten 4:1-Erfolg gegen Lok Stendal am vergangenen Wochenende soll der positive Trend bestätigt und mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen werden.
Der Aufsteiger aus Glauchau hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zunehmend stabilisiert und in den letzten vier Spielen acht Punkte eingefahren. Damit zählt der VfB Empor aktuell zu den formstärkeren Teams der unteren Tabellenhälfte. Der deutliche 3:0-Hinspielerfolg der Krieschower besitzt daher nur noch eingeschränkte Aussagekraft.
Stimmen & Einschätzung
Cheftrainer Robert Koch erwartet erneut eine anspruchsvolle Aufgabe: „Glauchau ist inzwischen in der Liga angekommen und tritt sehr zweikampfstark auf. Das Hinspiel spielt keine Rolle mehr. Entscheidend wird sein, dass wir an die Intensität, Laufbereitschaft und defensive Stabilität aus dem Stendal-Spiel anknüpfen.“
Personelle Situation
Der endgültige Kader wird sich erst kurzfristig entscheiden, da mehrere Spieler aktuell kleinere Blessuren und Erkältungssymptome auskurieren. Tobias Gerstmann fehlt aufgrund einer Ampelkarte aus dem Stendal-Spiel gesperrt.