VfB Krieschow: "Das Hinspiel spielt keine Rolle mehr"

Mit dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau startet der VfB 1921 Krieschow in die Rückrunde und zugleich in den letzten Spieltag des Fußballjahres 2025. Nach dem verdienten 4:1-Erfolg gegen Lok Stendal am vergangenen Wochenende soll der positive Trend bestätigt und mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen werden.

Der Aufsteiger aus Glauchau hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zunehmend stabilisiert und in den letzten vier Spielen acht Punkte eingefahren. Damit zählt der VfB Empor aktuell zu den formstärkeren Teams der unteren Tabellenhälfte. Der deutliche 3:0-Hinspielerfolg der Krieschower besitzt daher nur noch eingeschränkte Aussagekraft.