VfB Krieschow bindet drei Abwehrspieler vor Testspiel

Der gemeinsame Weg von Christian Wojenmaster und dem VfB Krieschow geht weiter. Der 23-jährige Abwehrspieler hat seinen Vertrag verlängert und bleibt somit ein fester Teil der Mannschaft. In der vergangenen Saison 2025/26 in der NOFV-Oberliga Süd kam er auf drei Einsätze. Nun blickt man im Verein mit Vorfreude auf die kommende Spielzeit und auf viele weitere Highlights in den Vereinsfarben Blau und Weiß.

Bastian Dreßler bleibt dem Verein treu

Auch Bastian Dreßler bleibt weiterhin an Bord des Oberligisten. Der 19-jährige Abwehrspieler wird seinen eingeschlagenen Weg beim VfB Krieschow fortsetzen und auch in der kommenden Saison das Trikot des Teams tragen. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 sammelte er wichtige Praxis und kam auf insgesamt 20 Einsätze in der NOFV-Oberliga Süd, weshalb sich der Verein über den Verbleib von Basti freut.

Auch Vincent Grobstich unterschreibt für ein weiteres Jahr

Die nächste positive Nachricht für die Defensive betrifft Vincent Grobstich, dessen Vertrag ebenfalls verlängert wurde. Der 20-jährige Abwehrspieler bleibt der Mannschaft somit in der kommenden Saison erhalten. In der Spielzeit 2025/26 absolvierte Grobstich sieben Spiele in der NOFV-Oberliga Süd. Der Verein blickt mit Freude auf die Zukunft und viele weitere gemeinsame Momente mit dem Defensivakteur.

Morgiges Testspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf

Parallel zu den wichtigen Weichenstellungen im Kader geht für den VfB 1921 Krieschow auch die sportliche Vorbereitung auf dem Rasen weiter. Am morgigen Samstag wartet auf die Mannschaft das nächste Testspiel. Krieschow reist zum FC Oberlausitz Neugersdorf, wo die Partie um 14 Uhr angepfiffen wird.