VfB Korschenbroich überrascht als Dritter Für die Rückrunde fehlt dem VfB Korschenbroich jedoch der Abwehrchef Anastasios Koutras, der in die Landesliga zum SC Union Nettetal wechselte. von RP / Horst Höckendorf · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Korschenbroich spielt eine gute Hinserie – Foto: Michael Zöllner

Hinter dem VfB Korschenbroich liegt als Aufsteiger eine bemerkenswert gute Hinrunde. Intern ist darüber aber niemand verwundert, schließlich prognostizierte Coach Boubacar Coulibaly vor dem Saisonstart einen Platz unter den ersten fünf. Zur Winterpause ist dieses Ziel mit Platz übererfüllt.

Verkorkster Saisonstart als Motivation Der Saisonstart verlief zunächst enttäuschend. Das Aus im Kreispokal und die nachfolgende Niederlage zum Ligastart gegen Mitaufsteiger TuS Liedberg (0:3) knabberten früh am Selbstbewusstsein. Gegen Rheindahlen kam das Coulibaly-Team zumindest zu einem Punktgewinn. Dieses Ergebnis leitete die Kehrtwende ein: In den folgenden acht Partien blieb Korschenbroich ohne Niederlage und feierte torreiche Siege gegen Schelsen (6:1), Red Stars (4:2), Wickrathhahn (7:2), Polizei SV (6:1) und Hehn (5:3). Nur dem unangefochtenen Spitzenreiter Rheydter SV musste sich der Aufsteiger mit 1:4 geschlagen geben. Zum Jahresende gelang zudem die 3:2-Revanche gegen Mitaufsteiger Liedberg. Insgesamt stehen 23 Punkte und sechs Siege aus 13 Spielen zu Buche.

„Rückblickend betrachtet“, sagt Coulibaly, „war der Fehlstart vielleicht doch ganz gut. Wir haben uns auf das besinnen können, was uns in der Vorsaison so ausgezeichnet hat. Das war ein Weckruf zur richtigen Zeit“. Insbesondere die Offensive zeichnete sich in der Hinrunde aus und erzielte 39 Tore – der zweitbeste Wert der Liga hinter dem Rheydter SV. Auswärts ist der VfB mit 16 Punkten sogar das beste Team. Mit neun Toren aus elf Spielen überzeugte zudem Kyriakos Koutras. Punkteausbeute auf heimischem Geläuf ist noch ausbaufähig „Manches Mal möchte ich verzweifeln, wie viele Punkte wir in den letzten Minuten aus der Hand gegeben haben“, sagt Coulibaly. So kassierte Korschenbroich gegen Rheindahlen (2:2) und Neuwerk II (1:1) den Ausgleich jeweils in der Schlussphase. „Dabei haben wir die Power und auch die Kondition, ein hohes Tempo zu gehen. Ob es eine Kopfsache angesichts einer knappen Führung ist oder ob es andere Gründe hat, kann ich leider nicht erklären“, sagt der Trainer weiter. Vor allem zu Hause ist die Punkteausbeute mit sieben Zählen bislang noch dürftig.