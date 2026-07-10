VfB Korschenbroich: Platz sechs und Potenzial für mehr

Das ist Trainer Boubacar Coulibaly. – Foto: Sven Frank

Die zwei Jahre in der Kreisliga B hat der VfB Korschenbroich sinnvoll genutzt. Nach der verlorenen Aufstiegsrelegation 2024 setzte sich der VfB ein Jahr später souverän als Tabellenerster durch und sicherte sich frühzeitig die Rückkehr in die höchste Kreisklasse. Dort sorgte der Aufsteiger in dieser Saison phasenweise für Furore. Doch Platz sechs im Endklassement zeigt auch: Es wäre noch mehr möglich gewesen.

Gleich zu Beginn der Spielzeit setzte es zwei Niederlagen gegen Mitaufsteiger TuS Liedberg - zunächst im Kreispokal, anschließend zur Saisoneröffnung auch im Ligabetrieb. Doch dann drehte das Team von Trainer Boubacar Coulibaly auf. Neun Spiele blieb der VfB ungeschlagen. Darunter waren auch Kantersiege gegen SV Schelsen (6:1), FC Blau-Weiß Wickrathhahn (7:2) und den Polizei SV Mönchengladbach (6:1).

Seit Beginn der 2000er-Jahre zählte Korschenbroich durchgängig zur Stammbesetzung in der Kreisliga A und Bezirksliga. Nach der Rückkehr aus der Kreisliga B trauten viele dem VfB deshalb den frühzeitigen Klassenerhalt zu. Der gelang auch, eine zweistellige Anzahl an Unentschieden verhinderte jedoch einen Platz unter den besten fünf Teams der Liga.

Gegen die Teams von SC Rheindahlen (2:2), SV Otzenrath, ASV Einigkeit Süchteln II sowie Sportfreunde Neuwerk II (jeweils 1:1) zeigte der Aufsteiger erneut sein Potenzial. Am zehnten Spieltag wartete mit dem Rheydter SV der dickste Brocken. Bei der 1:4-Niederlage zog sich der VfB dennoch ordentlich aus der Affäre.

In der Rückrunde fehlte die Konstanz

Einer erneuten Serie von sechs Spielen ohne Niederlage zum Rückrundenstart folgte gegen Otzenrath (1:4) ein kleiner Rückschlag. Zwei der drei anschließenden Niederlagen wären möglicherweise vermeidbar gewesen. Nach einer 2:5-Schlappe gegen ASV Einigkeit Süchteln II folgten ärgerliche Niederlagen gegen DJK Hehn (0:2) und den Polizei SV Mönchengladbach (2:3).

Erfreulich war dagegen der Saisonabschluss mit einem 2:2 gegen den Rheydter SV und einem 1:0-Erfolg gegen Sportfreunde Neersbroich.

Die Zahlen unterstreichen den offensiven Ansatz: Mit 64 erzielten Toren belegte Korschenbroich ligaweit Rang fünf, 54 Gegentreffer entsprachen Platz sechs. Nur ein Sieg ohne Gegentor gelang, dafür blieb der VfB in lediglich zwei verlorenen Partien selbst ohne eigenen Treffer. In der Hälfte aller 26 Saisonspiele mit Korschenbroicher Beteiligung fielen mindestens fünf Tore.

Coulibaly will den nächsten Schritt machen

Trainer Coulibaly war mit der Rückrunde nicht vollständig zufrieden. „Im Gegensatz zur Hinrunde haben wir uns einige Schwächen erlaubt. Uns fehlte im Vergleich zum Rheydter SV die Konstanz. Daran müssen wir noch arbeiten. Ansonsten bin ich mit dem erreichten Platz sechs zufrieden, entsprach er ja auch unserem Ziel, unter den besten sechs zu landen“, sagt er. „In der kommenden Saison wollen wir besser abschneiden, obwohl etliche namhafte Vereine sich dann in der Kreisliga A tummeln werden“, fügt er hinzu.

Personell gibt es mit knapp zehn Zugängen einige Veränderungen. Mit Anastasios Koutras kehrt ein Schlüsselspieler der vergangenen Jahre nach einem halben Jahr bei Union Nettetal zum VfB zurück. Von Türkiyemspor Mönchengladbach wechselt Kemal Canbolat nach Korschenbroich. Zudem schließen sich mit Mossab Mortabit und Emre Gecgeldi zwei junge Defensivspieler vom Rheydter SV dem Verein an.

Nicht alle Zugänge werden auf Anhieb für die erste Mannschaft eingeplant. Einige sollen sich zunächst über die Reserve empfehlen. Die Saisonvorbereitung hat in dieser Woche begonnen. Zunächst sollen sich die neuen Spieler im Training beweisen, anschließend geht es an die taktischen Feinheiten. Bis Anfang August sind bislang fünf Testspiele geplant.