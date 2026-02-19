VfB Korschenbroich ist bestes Auswärtsteam in Gladbachs A-Liga

Boubacar Koulibaly trainiert den VfB Korschenbroich. – Foto: Spielerprofil

Saisonverlauf Der Saisonstart verlief zunächst enttäuschend. Das Aus im Kreispokal und die nachfolgende Niederlage zum Ligastart gegen Mitaufsteiger TuS Liedberg (0:3) knabberten früh am Selbstbewusstsein. Gegen Rheindahlen kam das Coulibaly-Team zumindest zu einem Punktgewinn.

Dieses Ergebnis leitete die Kehrtwende ein: In den folgenden acht Partien blieb Korschenbroich ohne Niederlage und feierte torreiche Siege gegen Schelsen (6:1), Red Stars (4:2), Wickrathhahn (7:2), Polizei SV (6:1) und Hehn (5:3). Nur dem unangefochtenen Spitzenreiter Rheydter SV musste sich der Aufsteiger mit 1:4 geschlagen geben. Zum Jahresende gelang zudem die 3:2-Revanche gegen Mitaufsteiger Liedberg. Insgesamt stehen 23 Punkte und sechs Siege aus 13 Spielen zu Buche.

Das lief gut „Rückblickend betrachtet“, sagt Coulibaly, „war der Fehlstart vielleicht doch ganz gut. Wir haben uns auf das besinnen können, was uns in der Vorsaison so ausgezeichnet hat. Das war ein Weckruf zur richtigen Zeit.“ Insbesondere die Offensive zeichnete sich in der Hinrunde aus und erzielte 39 Tore – der zweitbeste Wert der Liga hinter dem Rheydter SV. Auswärts ist der VfB mit 16 Punkten sogar das beste Team. Mit neun Toren aus elf Spielen überzeugte zudem Kyriakos Koutras.

Das lief schlecht „Manches Mal möchte ich verzweifeln, wie viele Punkte wir in den letzten Minuten aus der Hand gegeben haben“, sagt Coulibaly. So kassierte Korschenbroich gegen Rheindahlen (2:2) und Neuwerk II (1:1) den Ausgleich jeweils in der Schlussphase. „Dabei haben wir die Power und auch die Kondition, ein hohes Tempo zu gehen. Ob es eine Kopfsache angesichts einer knappen Führung ist oder ob es andere Gründe hat, kann ich leider nicht erklären“, sagt der Trainer weiter. Vor allem zu Hause ist die Punkteausbeute mit sieben Zählen bislang noch dürftig.

Zum Personal Inwieweit sich der Abgang vom Abwehr-Chef Anas Kontras, der nach Nettetal in die Landesliga wechselte, als relevant herausstellt, wird der weitere Saisonverlauf zeigen. Zumindest wurde von den Korschenbroichern kein Ersatz verpflichtet. „Jetzt müssen die anderen Spieler zeigen, wer die Verantwortung übernehmen kann“, betont Coulibaly.

Ausblick Seit dem 15. Januar trainiert das Team wieder, um sich auf das Hinrunden-Nachholspiel gegen Odenkirchen II schon der nächsten Woche am 22. Februar vorzubereiten. Eine Woche später geht es dann gegen Rheindahlen mit der Rückrunde weiter. Die Devise von Coulibaly für die Vorbereitung: mehr mit Ball am Fuß als im Dauerlauf. „Statt ödem Dauerlauf lasse ich die Spieler lieber mit Ball Spielformationen proben und neue Spielzüge ausprobieren, da holen sie sich viel mehr Spaß und wesentlich mehr Kondition“, sagt er.

An der Zielsetzung hat sich derweil nichts geändert. Ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften gilt es zu erreichen. „Alles darunter wäre enttäuschend für uns. Aber ich habe Vertrauen in die Mannschaft, wir schaffen das“, sagt Coulibaly voller Überzeugung.