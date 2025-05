VfB Korschenbroich steigt in die Kreisliga A auf – Foto: Sven Frank

VfB Korschenbroich: Der wohl souveränste Aufsteiger am Niederrhein Der VfB Korschenbroich hat in der laufenden Saison schon frühzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A in Mönchengladbach & Viersen feiern dürfen.

In der Kreisliga B, Gruppe 2 in Mönchengladbach & Viersen hat sich der VfB Korschenbroich, mit Cheftrainer Hasan Kamps, schon die frühzeitige Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Vier Spiele vorm Saisonende hat der VfB bereits 67 Punkte in 24 spielen gesammelt - damit nur eine Niederlage und ein Unentschieden zugelassen.

Schon vor der Saison hat sich die Truppe von Kamps das Ziel gesetzt, als direkter Aufsteiger in die Kreisliga A zu marschieren. Vor allem hat das Saisonende der vergangenen Spielzeit Spuren beim VfB hinterlassen. Das Team musste im Relegationsspiel gegen die Zweitvertretung von Victoria Mennrath eine 1:2-Niederlage hinnehmen verpasste den Aufstieg so nur denkbar knapp. Kamps betont dahingehend: „Dann haben wir ganz klar das Saisonziel ausgegeben: 'Wir steigen auf jeden Fall nächstes Jahr auf!‘“ An mangelnder Motivation oder Qualität hätte es nicht scheitern können, so der Coach. Er beteuert, jeder seiner Jungs sei heiß in jedes Spiel gegangen, wolle immer gewinnen und ist sich vor allem seiner eigenen Qualitäten bewusst. Herausheben will Kamps aber keinen seiner Schützlinge: "Von der Mentalität kann ich da wirklich niemandem einen Vorwurf machen, die Jungs sind wirklich gut drauf und sehr engagiert. Sie alle bringen herausragende Leistungen.“

Kreisliga A soll mehr als nur Klassenerhalt bringen Für die kommende Saison in der Kreisliga A möchte man sich in Korschenbroich aber auch nicht verstecken. Diese ist dem Verein ja nicht ganz unbekannt, der zweijährige Aufenthalt in der Kreisliga B kann nämlich durchaus als Ausrutscher interpretiert werden. Mit dem Klassenerhalt will sich der Verein nicht zufrieden geben, Kamps betont: “Das finde ich etwas niedrig als Ziel, wir wollen schon im oberen Mittelfeld mitspielen, wenn nicht sogar höher. Da hat die Mannschaft auch sicherlich das Potenzial zu.“