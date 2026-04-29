VfB Korschenbroich befördert Salgin in die sportliche Führung

Der VfB Korschenbroich hat die Position des Sportlichen Leiters neu besetzt. Ali Salgin trägt demnach ab sofort die sportliche Verantwortung für den Seniorenbereich, wie der Verein mitteilt.
Der 43-Jährige gehört seit der Saison 2025/26 zum Kader der ersten Mannschaft und soll neben seiner Erfahrung vor allem sein Netzwerk aus seiner langen Spielerkarriere in die neue Aufgabe einbringen. Salgin spielte im Kreis bereits für den SC Hardt, den SC Rheindahlen, Germania Geistenbeck, den Rheydter SV und zuletzt mehrere Jahre für Türkiyemspor.
Zu seinen Aufgaben in Korschenbroich zählen künftig die sportliche Ausrichtung, die Kaderplanung sowie Spielergespräche. Darüber hinaus soll Salgin als Bindeglied zwischen dem Trainerteam und dem Vorstand fungieren.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit Ali einen sportlichen Leiter für unseren Seniorenbereich gewinnen konnten. Er kennt den Verein bereits, bringt viel Fußballerfahrung mit und verfügt darüber hinaus über ein sehr großes Netzwerk. Genau diese Kombination ist für uns von großem Wert“, sagt Mario Zuther, Vorsitzender des VfB Korschenbroich, in einer Pressemitteilung.
Ali Salgin selbst sagt mit Blick auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe. Der VfB Korschenbroich hat Potenzial, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Seniorenbereich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“
Auch den ersten Spieler für die kommende Saison gab es zu vermelden: Mittelfeldspieler Kemal Canbolat kehrt zum Verein zurück. Der 34-Jährige kommt von Türkiyemspor Mönchengladbach, wo er zuletzt sowohl in der Kreisliga A als auch in der Bezirksliga zum Einsatz kam. Für den VfB hatte Canbolat bereits bis zur Saison 2015/16 gespielt, ehe er über den SC Rheindahlen schließlich nach Mönchengladbach wechselte.
„Kemal ist ein Spieler, der genau zu dem passt, was wir uns für unser Zentrum vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den VfB entschieden hat“, sagt Salgin in einer Pressemitteilung über die Verpflichtung.
Der VfB Korschenbroich spielt als Aufsteiger bislang eine gute Saison und belegt derzeit Rang drei in der Kreisliga A.