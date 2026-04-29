VfB Korschenbroich befördert Salgin in die sportliche Führung Ab sofort verantwortet Ali Salgin die sportliche Ausrichtung beim VfB Korschenbroich. Der 43-Jährige soll vor allem seine Erfahrung und sein Netzwerk aus der langen Spielerzeit einbringen. Ein erster Transfer steht bereits fest. von Daniel Brickwedde · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Ali Salgin rückt beim VfB Korschenbroich in die Verantwortung. – Foto: Sven Frank

Der VfB Korschenbroich hat die Position des Sportlichen Leiters neu besetzt. Ali Salgin trägt demnach ab sofort die sportliche Verantwortung für den Seniorenbereich, wie der Verein mitteilt.

Der 43-Jährige gehört seit der Saison 2025/26 zum Kader der ersten Mannschaft und soll neben seiner Erfahrung vor allem sein Netzwerk aus seiner langen Spielerkarriere in die neue Aufgabe einbringen. Salgin spielte im Kreis bereits für den SC Hardt, den SC Rheindahlen, Germania Geistenbeck, den Rheydter SV und zuletzt mehrere Jahre für Türkiyemspor. Kaderplanung und Spielergespräche Zu seinen Aufgaben in Korschenbroich zählen künftig die sportliche Ausrichtung, die Kaderplanung sowie Spielergespräche. Darüber hinaus soll Salgin als Bindeglied zwischen dem Trainerteam und dem Vorstand fungieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Ali einen sportlichen Leiter für unseren Seniorenbereich gewinnen konnten. Er kennt den Verein bereits, bringt viel Fußballerfahrung mit und verfügt darüber hinaus über ein sehr großes Netzwerk. Genau diese Kombination ist für uns von großem Wert“, sagt Mario Zuther, Vorsitzender des VfB Korschenbroich, in einer Pressemitteilung. Ali Salgin selbst sagt mit Blick auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe. Der VfB Korschenbroich hat Potenzial, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Seniorenbereich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“