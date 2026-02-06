VfB Korschenbroich – Aufstieg, starke Hinrunde und ein bitterer Abgang

Mit einer Souveränität, wie sie in der vergangenen Spielzeit in nur wenigen Ligen gegeben hat, ist der VfB Korschenbroich in die Kreisliga A aufgestiegen. Viel Anlaufzeit hat die Mannschaft von Hasan Kamps nicht gebraucht. Kamps spricht mit der Redaktion von FuPa Niederrhein über die Hinrunde, worin noch Verbesserungspotenzial steckt und einen Abgang, der wohl für jede Mannschaft bitter wäre.
Die vergangene Saison war im Grunde ausschließlich von Höhepunkten geprägt. Der VfB hat in 28 Spielen nur ein Unentschieden sowie eine Niederlage hinnehmen müssen – damit sind sie mit souveräneren 22 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten aufgestiegen. Und es ist nicht so, als müsse sich der A-Liga-Rückkehrer wieder an das doch deutlich höhere Niveau gewöhnen. Zur Winterpause landen die Korschenbroicher auf Tabellenplatz drei mit 23 Zählern in der Tasche. Auf bescheidene Ziele, wie es ein Aufsteiger gerne mal macht, hatten sich Kamps und sein Trainerteam im Vorhinein schon nicht beschränkt: „Die Hinrunde hat Bouba (Boubacar Coulibaly/Trainer) und mich nicht unbedingt überrascht, weil wir von Beginn an recht weit oben mitspielen wollten. Dass es jetzt so gut geklappt hat - von ein, zwei Spielen mal abgesehen - freut uns natürlich sehr“, erzählt der 55-Jährige.
Von einer perfekten Vorbereitung kann Kamps allerdings nicht schwärmen: Spielabsagen sowie Verschiebungen und eine Trainingsbeteiligung, die er nur als „akzeptabel“ betiteln kann. Den ersten Test gegen Bezirksligist TuS Wickrath würde der neutrale Betrachter mehr als akzeptabel nennen, denn diese Partie entschieden die Korschenbroicher mit 3:2 für sich. Anders die Partei bei Türkiyemspor Mönchengladbach – eine 1:5-Niederlage. Hasan Kamps resümiert: „Die beiden absolvierten Spiele waren soweit ganz in Ordnung - zumindest drei Halbzeiten.“
Eine bittere Nachricht: VfB-Kapitän Anas Kontras hat sich für einen Wechsel in die Landesliga zum SC Union Nettetal entschieden. Kamps hat für den 23-Jährigen nur warme Worte: „Ihn werden wir sicherlich sehr vermissen, auch menschlich, aber die Truppe ist stark genug, zumindest das Spielerische zu kompensieren.“ Die Nachfolge tritt Elias Amani an. Ein Spieler, der mit 37 Scorern einen erheblichen Beitrag am Aufstieg geleistet hat und auch jetzt schon bei 10 Scorern steht. „Er hat die Wahl auf jeden Fall verdient gewonnen“, freut sich Kamps.
Fehlerfrei ist der VfB natürlich auch nicht, Kamps sieht noch Stellen, an denen es anzusetzen gilt, um die Rückrunde noch erfolgreicher zu gestalten: „Es gibt noch die ein oder andere Stellschraube, an der wir drehen müssen, um das Optimum herauszuholen. Das betrifft hauptsächlich die Kommunikation auf dem Platz und damit verbunden auch Verbesserungen im taktischen Bereich.“
Bevor es dann mit einem Nachholspiel am 22. Februar 2026 gegen die SpVg Odenkirchen II losgeht, hat der VfB Korschenbroich noch zwei Tests vor der Brust: den A-Ligisten SC Schiefbahn sowie Blau-Weiß Meer aus der Kreisliga B. Wozu der VfB es in der laufenden Saison bringen kann, wird sich zeigen, die Top Fünf dürften ein realistisches Ziel sein.
