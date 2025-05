VfB-Kantersieg nach überreichten Meisterwimpel

Einen rundum gelungenen Nachmittag erlebten Fans und Spieler des VfB Neuhütten am vergangenen

Wochenende.

Den Auftakt dazu machte bei herrlichen äußeren Bedingungen die Zweite Mannschaft, die im direkten Duell um

den zweiten Platz auf den FC Obersulm traf. Nach dem frühen Führungstreffer durch Thomas Wiederholl nahm

der VfB diese knappe Führung mit in die Halbzeit. In einer spannenden zweiten Hälfte machte Jan Balschus

zehn Minuten vor dem Ende alles klar und besorgte den Endstand von 2:0 für den VfB.

Bevor das Spiel der Ersten Mannschaft begann, bekam der VfB Neuhütten vor den zahlreichen Zuschauern von

Staffelleiter Bernhard Nied den heißersehnten Meisterwimpel überreicht. Somit hatte man den hochverdienten

Lohn einer bislang überragenden Saison endlich in den Händen!!



Beflügelt von der tollen Atmosphäre spielte sich der VfB in einen wahren Rausch und nahm den Gegner aus

Willsbach, der als drittbeste Rückrundenmannschaft angereist und zehn Spiele lang ungeschlagen war,

regelrecht auseinander und erzielte teils herrlich herausgespielte Tore. Jean-Pierre Löffler eröffnete den Reigen

nach 8 Zeigerumdrehungen. Im Minutentakt erhöhten Luca Hammel (14.), Luca Pröger (15.) und erneut Jean-Pierre Löffler (16.) auf 4:0. Wenig später steuerte Luca Hammel seinen zweiten Treffer bei (21.), ehe Jean-Pierre

Löffler zum Halbzeitstand von 6:0 traf (39.).

Auch in der zweiten Hälfte ging es nur in eine Richtung. Auch jetzt hatte der VfB gute Gelegenheiten, ließ

zunächst aber vor dem gegnerischen Gehäuse die letzte Konsequenz vermissen. In der 72. Minute warf Jean-Pierre Löffler mit seinem vierten Treffer zum 7:0 die Tormaschine aber wieder an. Steffen Braun (77. und 82.)

und Till Kettner (80.) schraubten das Ergebnis auf zweistellig. Luca Hammel war es schließlich vorbehalten mit

einem verwandelten Foulelfmeter das Endergebnis von 11:0 zu besorgen (90.).

Dieser in allen Belangen überzeugende Sieg im ersten Heimspiel nach der errungenen Meisterschaft bildete den

Auftakt, um diesen großen Erfolg wieder gebührend zu feiern!