VfB-Junioren verschlafen die erste Halbzeit Nach dem 0:1 daheim gegen Rot-Weiß Oberhausen wächst der Rückstand für das punktlose Schlusslicht der Bundesliga.

„Aufgrund der aktuellen Konstellation muss schon ein Wunder geschehen. Die Truppe hat unsere Vorgaben nicht umgesetzt und insbesondere die erste Halbzeit verschlafen“, fand ein frustrierter Hildener Trainer, der das Niveau der Partie als nicht bundesligatauglich bezeichnete und befand: „Wir waren nicht gallig genug und haben uns nach einer der schwächsten Saisonleistungen eine brutale und unnötige Niederlage eingehandelt.“

Die Oberhausener agierten von Beginn an druckvoller, waren hellwach, zweikampfstark und bedeutend aggressiver in ihren Aktionen, während die Gastgeber überhastet und in ihrem Umschaltspiel zu behäbig wirkten. „Demzufolge fehlte uns vorne auch die nötige Durchschlagskraft“, so Schütz. Bereits in der 4. Minute hatten die Gäste die Führung auf dem Fuß, als Spielgestalter Jan-Simon Symalla auf Felix Geisler durchsteckte – der gefährliche Stürmer scheiterte in einer Eins-gegen-Eins-Situation an VfB-Keeper Leon Feher, dem mit Abstand besten Hildener.

In der Folgezeit zogen sich die Hausherren zu weit zurück und überließen den Kleeblättern durch deren hohes Pressing das Spielgeschehen. Während der wenigen Entlastungsangriffe schnappte die Oberhausener Abseitsfalle zu, oder der nicht nur körperlich überragende Wisdom Ezinwa Izuwa war zur Stelle. In der 16. Minute streifte ein abgefälschter Schuss von Mick Cedric Matthes knapp am linken Pfosten des Hildener Gehäuses vorbei. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt fiel das Tor des Tages. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff flankte Symalla in den VfB-Strafraum, wo das Spielgerät per Kopf zu kurz abgewehrt wurde und Eren Özat zentral von der Strafraumgrenze per Direktabnahme unhaltbar ins linke untere Eck einschoss – 0:1 (45.+1).