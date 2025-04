VfB im Kellerduell gegen Kartensammler: "Müssen Situation annehmen"

Heute, 14:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning SB Chiemgau Traunstein Traunstein 14:30 PUSH

Die Wochen der Wahrheit stehen für den VfB Forstinning an. Durch drei Niederlagen in Folge rutschte der Landesligist wieder in den Relegationsbereich und muss nun im Abstiegskracher gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn SB Chiemgau Traunstein (Samstag, 14.30 Uhr) im heimischen Sportpark tunlichst punkten, am besten dreifach. Anschließend stehen gegen Karlsfeld und den SV Bruckmühl weitere Konkurrenten aus dem Keller auf dem Terminplan, ehe am finalen Spieltag eine Auswärtspartie in Garmisch-Partenkirchen auf die VfBler wartet.