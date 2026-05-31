VfB II tritt nicht an – SG Kelkheim wird kampflos A-Liga-Vizemeister VfB Unterliederbach II kann wegen Spielermangels nicht antreten +++ SG Kelkheim sichert sich Rang zwei und steigt auf +++ FC Eddersheim III und der SV 09 Hofheim üben deutliche Kritik von Ruben Solms · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

Die SG Kelkheim muss nicht stürmen: Nach dem Nichtantritt des VfB Unterliederbach II steht die SG auf Rang zwei. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Am letzten Spieltag deuteten in der A-Liga alle Zeichen auf einen spannenden Dreikampf um den zweiten Tabellenplatz. Im Fernduell sollten die zweitplatzierte SG Kelkheim, der FC Eddersheim III und der SV 09 Hofheim um den Aufstieg kämpfen. Doch während der FC Eddersheim III gegen den FV Neuenhain 2:0 vorne lag, wurde bekannt, dass der VfB Unterliederbach II, Gegner der SG Kelkheim, nicht antreten konnte. Ohne selbst auf dem Platz zu stehen, hielten die Kelkheimer ihre Verfolger damit endgültig auf Distanz und steigen nach dem Gruppenliga-Klassenerhalt der SG Nassau Diedenbergen direkt auf. Wir haben mit den Trainern und Verantwortlichen der vier beteiligten Vereine über den unerwarteten Saisonabschluss gesprochen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "So lange es geht, treten wir an": Spielermangel verhindert Spielantritt des VfB Unterliederbach II Giorgio Luzzi, Trainer des VfB Unterliederbach II, sagte: "Die Entscheidung, gegen die SG Kelkheim nicht anzutreten, haben wir am Sonntagmorgen getroffen, da uns lediglich sechs Spieler zur Verfügung standen." Gemeinsam hätten Trainer Luzzi, der 1. Vorsitzende Peter Voß und der sportliche Leiter Patrick Barnes beraten, wie ein Nichtantritt abgewendet werden könnte. "Ich habe sogar Spieler angerufen, die seit Wochen nicht mehr trainieren, versucht, überhaupt spielberechtigte Personen zu gewinnen, und den verletzten Oguzhan Okan Cankurt kontaktiert", berichtete Luzzi.

Der Plan sei gewesen, wie unter der Woche gegen den 1. FC Viktoria Sindlingen den Kader durch A-Jugendliche aufzufüllen. Dies sei allerdings nicht möglich gewesen: Mustafa Bashiri, Aleksandar Maksimovic, Giovannila Placa sowie Eros Coglitore und Jonathan Culotta aus der Zweiten seien verletzt ausgefallen. Gleichzeitig habe keine Möglichkeit mehr bestanden, auf Kräfte aus der Ersten des VfB zurückzugreifen, da diese bereits zu viele Spiele für die Erste absolviert hätten, um regelkonform bei der Zweiten zum Einsatz zu kommen. "Wir wollten kein Geschenk an die SG Kelkheim verteilen. Ich möchte mich persönlich bei Eddersheim III und dem SV Hofheim entschuldigen", sagte Luzzi und fügte an: "So lange es geht, treten wir an, und wir würden ein Spiel nicht absagen, nur um eine Klatsche zu vermeiden."

"Natürlich ist die Freude groß": Die SG Kelkheim wird Zweiter Alexander Hilz, sportlicher Leiter der SG Kelkheim, sagte: "Aus dem Vorstand sind Peter Bürger, Joachim Krampe und ich früh aus Mallorca zurückgeflogen, um uns das Spiel gegen Unterliederbach II anzuschauen." Am Flughafen habe sie dann die Nachricht vom Nichtantritt des Gegners erreicht. "Wir hätten lieber gespielt, denn wir waren in Bestbesetzung, aber natürlich ist die Freude groß", sagte Hilz. Über die vergangenen zwei Spielzeiten hinweg habe sich die junge Mannschaft kontinuierlich steigern können. Als eines von nur zwei Teams, die gegen die SG Hoechst einen Punkt einfahren konnten, habe sich die Mannschaft die Zweitplatzierung verdient und sich dabei auch nicht von einem Punktabzug durch den Verband aufhalten lassen. In der kommenden Saison sei es das Ziel, mit dem aktuellen Kader die Klasse in der KOL zu halten und sich dafür zusätzlich mit ausgewählten Neuzugängen zu verstärken.