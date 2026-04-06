VfB II schießt zehn Tore – Massenhausen dreht das Spiel

Die Reserve des VfB Hallbergmoos siegt 10:0 in Steinkirchen. Spitzenreiter SC Massenhausen kämpft sich nach Rückstand zum 3:1-Erfolg.

Mit einem 10:0-Kantersieg bei der SpVgg Steinkirchen hat die Reserve des VfB Hallbergmoos das nächste Ausrufezeichen im Meisterschaftsrennen der A-Klasse 5 gesetzt. Doch auch Tabellenführer Massenhausen ließ – trotz eines Rückstands – keine Punkte liegen. Letztlich belohnte sich das Team von SCM-Trainer Andreas Langer gegen Kranzberg II noch mit einem 3:1-Erfolg.

SC Massenhausen – SV Kranzberg II 3:1 (2:1). „Etwas überrascht“ wurde Massenhausens Coach Langer vom beherzten Auftritt der Gäste, die erstaunlicherweise ihr Glück in der Offensive suchten. „Es hat sogar einen Gegentreffer gebraucht, um uns wachzurütteln.“ Im Anschluss lief allerdings wieder alles nach Plan. So konnte der Spitzenreiter die Partie bereits vor der Pause zu seinen Gunsten drehen und dank der klaren Überlegenheit in Halbzeit zwei noch einmal nachlegen. Tore: 0:1 Jonas Buchberger (27.), 1:1 Luca Schlüter (34.), 2:1 Andreas Schwarz (38.), 3:1 Philipp Schöps (60.).

SpVgg Steinkirchen – VfB Hallbergmoos II 0:10 (0:5). „Wir haben 90 Minuten Gas gegeben“, freute sich VfB-Trainer Florian Guggenberger hinterher. Sein Team – weiterhin Tabellenzweiter – habe die Vorgaben perfekt umgesetzt. Dementsprechend sei der Sieg bei der teils überforderten SpVgg auch in der Höhe absolut verdient ausgefallen – zumal noch weitere Chancen vorhanden gewesen seien. Tore: 0:1/0:2/0:3/0:7 Leon Würzinger (8./11./14./52.), 0:4 Lorenzo Filippetti (17.), 0:5/0:6/0:10 Noah Tiefenbacher (28./48./86.), 0:8 Leon Piwowarska (56.), 0:9 Marlon Judik (85.).