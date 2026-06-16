VfB II feiert zum Saisonabschluss deutlichen 7:2-Heimsieg

Bei wechselhaftem Wetter und zu ungewohnt früher Anstoßzeit – bereits um 13:00 Uhr – empfing unsere zweite Herren-Mannschaft am letzten Spieltag den Drittplatzierten aus Wormstedt. Zwar ging es für beide Teams um keine sportlich relevanten Ziele wie Auf- oder Abstieg, doch wollte sich der VfB im letzten Saisonspiel würdig von den eigenen Fans verabschieden und gleichzeitig zwei Plätze in der Tabelle gutmachen, um Rang 6 zu sichern. Dafür musste ein Sieg her. In den ersten Minuten tat sich der VfB noch schwer und konnte nur wenige Torchancen herausspielen. Nachdem der anfängliche Druck der Gäste überstanden war, fand das Team jedoch immer besser über die Außenbahnen ins Spiel. Zunächst brach Jasper über die rechte Seite durch, seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. Im weiteren Verlauf kombinierte sich der VfB über die linke Seite durch Paul, Noah und Laure immer wieder in die Tiefe. Die Belohnung folgte: Noah erzielte nach Vorlage von Anton das 1:0. Der Knoten war geplatzt – Noah legte nach guten Kombinationen drei weitere Treffer nach. Hervorzuheben sind die große Spielfreude des VfB sowie die immer wieder angezogenen Tiefenläufe der drei Offensivspieler. Kurz vor der Halbzeit verlor der VfB unter wenig Bedrängnis am eigenen Strafraum den Ball und kassierte dadurch noch einen Gegentreffer. Es ging mit 4:1 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause kamen die Gäste stark aus der Kabine, und der VfB konnte sich bei Keeper Armin für einige starke Paraden bedanken. Nach einer Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr blieb Baha hellwach, legte den Ball quer und bereitete so den Treffer von Bruno bestens vor. Im Anschluss plätscherte die Partie etwas vor sich hin, der VfB tat sich nun schwer in der Spieleröffnung. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum kamen die Gäste aus Wormstedt noch einmal auf 5:2 heran. In der Folge wechselte der VfB häufig durch, und in der 83. Minute sorgte Bruno nach Vorarbeit von Sven sowie dem eingewechselten Yassan für den 7:2-Endstand. Alles in allem ein sehr gutes letztes Saisonspiel gegen einen Gegner, der definitiv nicht zu unterschätzen ist und über jahrelange Kreisliga-Erfahrung verfügt. Nun geht es für drei Wochen in die Sommerpause, bevor wir mit voller Kraft angreifen und uns auch in der kommenden Saison weiterentwickeln wollen.