VfB Homberg will sich oben festsetzen

Es ist eine Achterbahn-Saison des VfB Homberg: Auf eine deutliche 0:4-Pleite beim SC St. Tönis folgte ein souveräner 4:1-Erfolg gegen die Holzheimer SG. Die Spiele der Homberger bleiben somit unvorhersehbar. Durch den sechsten Dreier der Spielzeit kletterte die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen bis auf den zweiten Tabellenplatz - mit nur vier Punkten Rückstand auf die Spitze.

Trotz des zweiten Platzes kann sich die sportliche Leitung nicht sicher sein, dass der Verein auch nach den kommenden Spieltagen im oberen Tabellendrittel stehen wird. Zwar sind es nur vier Punkte Rückstand auf den Tabellenersten - zeitgleich hat Homberg jedoch auch nur vier Zähler Vorsprung auf den elften Rang. In der Oberliga kann sich innerhalb weniger Spieltage einiges ändern.

Sechs Siege, vier Niederlagen und kein einziges Remis lautet die bisherige Saison-Bilanz des VfB. "Wenn ich meckern würde, wäre es sehr arrogant. Der zweite Platz ist gut. Wir hätten sicherlich den ein oder anderen Punkt mehr haben könne, aber das sieht sicherlich jede Mannschaft so", sagte der sportliche Leiter Frank Hildebrandt dem RevierSport.

Doch die Homberger zeigten schon in den vergangenen zwei Spielzeiten, dass sie die Qualität haben bis zum Saisonende im oberen Tabellenbereich agieren zu können. Hildebrandt nannte die Aspekte, die seine Mannschaft so stark machen: "Unsere große Stärke ist die Ausgeglichenheit. Wir haben die Möglichkeiten, ein Spiel auch mal von der Bank zu entscheiden. Zudem haben wir glücklicherweise keine Langzeitverletzten und nur wenige Ausfälle, die wir aber gut kompensieren können."

Gewarnt durch vergangene Partien

Für den VfB geht es am kommenden Spieltag gegen die DJK Adler Union Frintrop, die aktuell auf dem 15. Tabellenplatz verweilt und seit drei Partien auf einen Punktgewinn warten. Durch Niederlagen gegen Mannschaften wie den SV Sonsbeck, oder auch den SV Biemenhorst sind die Homberger gewarnt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Man muss aber jede Woche an sein Limit gehen und darf sich keine Schwächeperiode erlauben", betonte Hildebrandt.

Mit einem weiteren Dreier gegen Frintrop und einem möglichen Patzer des Tabellenführers aus Ratingen, könnte Homberg bis auf einen Punkt an die Spitze heran rücken. Gleichzeitig besteht allerdings auch die Gefahr für den VfB einige Ränge zurück zu fallen, falls der Oberligist verliert.