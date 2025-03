VfB Homberg: Vertragsverlängerungen, die sich auszahlen

Der 23-jährige Felix Hohmann hat sich seit seinem Wechsel zum VfB schnell als zuverlässiger Innenverteidiger etabliert. Seine fußballerische Ausbildung genoss er bei der DJK Arminia Klosterhardt und den Sportfreunden Hamborn 07, bei denen er auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. In der Landesliga-Saison 2022/23 absolvierte er alle 26 Partien als Stammkraft, führte sein Team viermal als Kapitän an und steuerte zwei Treffer bei.

Auch in der Oberliga fand Hohmann rasch seinen Platz und wurde zum unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. Abgesehen von einer kurzen verletzungsbedingten Pause stand er in 27 Spielen durchgehend auf dem Feld. Besonders erfreulich für Verein und Fans: Am Sonntag erzielte er im Duell gegen den FC Büderich den entscheidenden Treffer und sicherte so den Sieg für Homberg.

Verlängerung mit Weitsicht