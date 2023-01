VfB Homberg verpflichtet Innenverteidiger vom FSV Duisburg Oberliga Niederrhein: Konstantinos Moulas wechselt an den Rheindeich und verstärkt den VfB Homberg.

Konstantinos Moulas schließt sich dem VfB Homberg an. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom Oberliga-Schlusslicht FSV Duisburg auf die andere Rheinseite und trägt fortan das schwarz-gelbe Trikot des VfB. Der 25-Jährige kennt die Oberliga Niederrhein wie seine Westentasche. Seit der Spielzeit 2018/19 lief er für wechselnde Vereine in der höchsten Verbandsspielklasse auf und kam in dieser Zeit auf 65 Einsätze, in denen er zwei Torerfolge bejubeln konnte.

Zunächst lief er für den SC West auf, bevor er zum VfB Hilden wechselte. Seit der Saison 2020/21 schnürte er seine Fußballschuhe für den FSV. Gehörte er dort in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal, so sind die Einsatzzeiten in dieser Runde noch überschaubar. Verletzungsbedingt konnte er nicht öfter auf dem Feld stehen. Doch diese Leidenszeit soll nun vorüber sein und Moulas bereit für eine neue Herausforderung.

Und eine Herausforderung ist das Engagement bei den Hombergern allemal. Mit 21 Zählern belegt der Regionalliga-Absteiger aktuell einen Abstiegsplatz, das rettende Ufer ist allerdings nur drei Punkte entfernt. Gleich im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause kommt es zum Lokal-Duell mit den Sportfreunden Hamborn 07, die derzeit mit 24 Punkten vor dem VfB in der Tabelle stehen. Mit einem Sieg würde Homberg auf jeden Fall am Opponent vorbeiziehen und die weiteren Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte unter Druck setzten. Bis es jedoch soweit ist, vergehen noch einige Wochen. Bis zum Anpfiff in der Oberliga am 29. Januar, stehen allerdings noch drei Testspiele an, unter anderem gegen Regionalligist 1. FC Bocholt.