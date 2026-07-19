VfB Homberg trotzt Fortuna II ein Remis ab

Marcio Blank traf zweimal für den VfB – Foto: Ulrich Laakmann

Das fiel Daniel Beine auch angesichts des Gegners aber nicht schwer. „Das war ein sehr spielstarkes, junges und bewegliches Team“, beschrieb der VfB-Coach das neu formierte Fortuna-Team, „und wir haben es richtig gut gegen sie gemacht. Wir hatten nur 15 Minuten, in denen wir nicht so die Zuteilung zum Ball hatten. Aber ansonsten hatten wir einige Chancen. Es macht sehr viel Spaß, mit dem Team zu arbeiten.“

Beim VfB Homberg läuft die Vorbereitung weiter gut an. Nach dem Auftaktsieg gegen Fußball-Landesligist DJK Neuss-Gnadental gaben sich die Gelb-Schwarzen im zweiten Test auch der in die Oberliga Niederrhein zwangsabgestiegenen U 23 von Fortuna Düsseldorf nicht geschlagen. Nach dreifacher Führung musste sich der Landesligist gegen die klassenhöheren 95er am Ende jedoch mit einem 3:3 (1:1) begnügen.

Die Tore machten erneut Marcio Blank mit einem Doppelpack (9., 67.) und Neuzugang Rashad Ouro-Akpo (50.). Noah Gabriel Nikolahou (23.), Adrijan Pesa (53.) und der frühere Oberliga-Torjäger der SpVg Schonnebeck, Conor Tönnies (77.), glichen jeweils für die Fortuna-Talente aus.

Verzichten musste der VfB neben den angeschlagenen Julian Bode und Berkan Bartu auch auf den verletzten Heni Ben Salah. Die Trainingsverletzung des Verteidigers erwies sich als Innenbandriss. So wird Ben Salah, der am Dienstag operiert wird, voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen. „Das ist schon bitter“, bedauert Beine das Pech seines Verteidigers, der schon in den letzten beiden Saisons mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte. Dafür kam Neuzugang Efe Aldemir zu seinem ersten Einsatz in der Innenverteidigung, was er nach Ansicht seines Trainers über die gesamte Spieldauer „sehr gut gemacht hat“.

Während Noah Herrmann als bislang letzter Neuzugang ebenfalls nach der Pause mit von der Partie war, haben sich die Homberger von Namensvetter Noah Daragmeh, der als Winterneuzugang im letzten Jahr kaum zum Zuge gekommen war, im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Fortan kickt der Außenspieler bei der DJK Adler Union Frintrop in der Parallelstaffel. Zudem stellte sich der Japaner Yamada Gaito, der zuletzt bei Landesligist YEG Hassel kickte, im Mittelfeld vor. „Das passt aber nicht so ganz“, weiß Beine, dass die Suche nach noch drei Neuzugängen in Homberg weiter geht.