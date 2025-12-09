VfB Homberg steckt im Formtief fest

Mittlerweile kann beim VfB Homberg schon von einer Krise gesprochen werden: Seit nun sechs Spielen steht das Team von Stefan Janßen ohne einen Sieg da. Die jüngste Niederlage gegen die SpVg Schonnebeck war nicht nur denkbar knapp, sondern auch einem bitteren frühen Platzverweis geschuldet.

Dabei fing die Begegnung für den Gastgeber vielversprechend an. Die erste Viertelstunde gehörte dem VfB, konnte seinen Ballbesitz allerdings nicht in zwingende Torchancen ummünzen. Eine rote Karte für Schlussmann Leon Schübel, der durch einen zu kurzen Rückpass zum Zweikampf gezwungen wurde, kommt gegen Niko Bosnjak zu spät. Der Gefoulte tritt selbst an und bringt den Tabellenzweite in Führung (29.).

Für den 55-Jährigen ist es schwer, diese rote Karte nachzuvollziehen, erklärt er RevierSport: „Es fällt mir schwer, das Ganze objektiv zu betrachten, weil es eine extrem spielentscheidende Situation war. Laut dem Schiedsrichter wäre der Ball schon weg gewesen. Ich sehe das anders: Wenn der Stürmer den Ball mitnimmt und der Torwart den Ball klären will, ist die klare Absicht, den Ball zu spielen.“ Einen Vorwurf will Janßen dem Unparteiischen allerdings nicht machen: „Der Schiedsrichter entscheidet nach Regelwerk. Ich unterstelle niemandem, dass er etwas nicht richtig macht. Dieses ganze Regelwerk ist aber so kompliziert, da blickt man nicht durch“, äußert er sich kritisch.