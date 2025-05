VfB Homberg: Spieler von RWO kommt - auch der MSV Duisburg!

Der VfB Homberg bastelt weiter fleißig am Kader. Nach starken Verpflichtungen vor allem für die Offensive hat sich das Oberliga-Team von Stefan Janßen mit einem talentierten Spieler von Rot-Weiß Oberhausen verstärkt: Mittelfeldspieler Razmik Khurshudyan kommt als amtierender Kapitän der U19 in das PCC-Stadion.

Khurshudyan hat eine spannende Vita, schließlich wurde der 18-Jährige in Moskau geboren. Die Verbindung nach Homberg ist schnell aufgedeckt: Das RWO-Talent wohnt in Duisburg, hat also keine allzu weite Anreise zum VfB. Das sah mit Oberhausen zuletzt anders aus, denn der Führungsspieler der U19 reiste in der DFB-Nachwuchsliga unter anderem zum FC St. Pauli oder zum SC Paderborn. Das sieht in der Oberliga Niederrhein natürlich anders aus - zumindest vorerst: Homberg hat sich bereits gut verstärkt (siehe unten) und wird in der neuen Saison wieder zu den Top-Teams der Liga zählen. Zuletzt erteilte der Westdeutsche Fußballverband dem VfB die Lizenz für die Regionalliga, wenngleich Homberg jetzt nicht mehr aufsteigen kann.