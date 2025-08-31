VfB Homberg schlägt Baumberg klar, Hattrick von Demir, Frintrop stark

Oberliga Niederrhein, Spieltag 3: Der VfB Homberg gewinnt das Topspiel gegen die Sportfreunde Baumberg, Andres Dimas trifft dabei dreifach. Talha Demir erzielt für den 1. FC Monheim einen lupenreinen Hattrick und auch Adler Union Frintrop hat Grund zum Jubeln.
Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513
Tore: keine Tore
KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1934
Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)
Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter gewor)
Der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte nach Rückstand seinen ersten Sieg der laufenden Saison. Klaus Keisers brachte die Gäste in Führung (26.), doch noch vor dem Seitenwechsel schlugen die Uhlenkrug-Elf zurück: Jan Corsten glich aus (40.), Lukas Korytowski vollendete den Doppelschlag (45.). Trotz dieses Rückschlags hätte Sonsbeck auch wieder herankommen können, denn der SVS spielrte nach der roten Karte gegen Maurice René Haar (46.) die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, in den Schlussminuten flog auch noch Tim Kaminski vom Platz. Der Ausgleich gelang nicht mehr, umso größer war der Jubel bei den Hausherren.
ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Sonsbeck 2:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (57. Joshua Telesphore Kapenda), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski (88. Youssef Kamboua), Sanjin Vrebac (51. Armen Shavershyan), Marcello Romano (85. Simon Gawryluk) - Trainer: Dennis Czayka
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs (15. Florian Josip Berisic), Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (82. Mahmud Sahintürk), Marco De Stefano (82. Semih Güngör), Klaus Keisers, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 267
Tore: 0:1 Klaus Keisers (26.), 1:1 Jan Corsten (40.), 2:1 Lukas Korytowski (45.)
Rot: Maurice Rene Haar (46./ETB Schwarz-Weiß Essen/grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Tim Kaminski (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit )
Ratingen 04/19 – SV Blau-Weiß Dingden 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (83. Clinton Asare), Rinor Rexha (59. Cem Sabanci), Yannick Geisler (46. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer (83. Edin Hadzibajramovic), Ali Hassan Hammoud (75. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (75. Luka Grlic), Jonas Schneiders (20. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke (82. Yannik Hundt), Matties Volmering (82. Deniz Tulgay), Lasse Hoffmann (69. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Yannick Geisler (22.), 2:0 Emre Demircan (32. Foulelfmeter), 3:0 Ali Hassan Hammoud (71.)
Der erste Saisonsieg für den SC St. Tönis - und wie. Kohei Nakano brachte die Hausherren erstmals in Führung, die infolgedessen den Fuß eine Weile nicht mehr vom Gaspedal nahmen. Morten Heffungs (17.), Mario Knops (24.) und kurz darauf Julian Andres Suaterna Florez (26.) legten nach. Kris Pöstges machte kurz vor Halbzeitpfiff die Abreibung noch etwas deutlicher (42.). Nach dem Seitenwechsel ließ es die Elf von Bekim Kastrati etwas ruhiger angehen, Büderich dürfte sich nach der deutlichen Schlappe einmal sammeln müssen. Noch wartet der FCB als Tabellenschlusslicht nämlich noch auf die ersten Punkte.
SC St. Tönis 1911/20 – FC Büderich 5:0
SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (46. Mohamed Hegi), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Kris Pöstges (85. Tyler Nkamanyi), Mario Knops (80. Jan Goretzki), Julian Andres Suaterna Florez (74. Ibraim Ilazi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Morten Heffungs (63. Gianluca Rizzo) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Philipp Baum, Marc Knops, Kevin Weggen, Daud Gergery, Taira Kayama, Maximilian Köhler, Venhar Ismailji, Kaies Alaisame, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Tore: 1:0 Kohei Nakano (11.), 2:0 Morten Heffungs (17.), 3:0 Mario Knops (24.), 4:0 Julian Andres Suaterna Florez (26.), 5:0 Kris Pöstges (42.)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
