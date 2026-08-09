VfB Homberg: Pokalaus gegen Dingden, Beine schätzt Zwischenstand ein

Neuer Homberg-Trainer: Daniel Beine. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB Homberg hat den Pflichtspielauftakt verloren. Die Mannschaft von Daniel Beine unterlag im Niederrheinpokal dem Oberligisten SV Blau-Weiß Dingden mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 9. Minute: Jonas Schneiders brachte Dingden früh mit 1:0 in Führung.

In der Schlussminute wurde es für den VfB noch bitterer: Noah van Lent sah wegen eines Foulspiels die Rote Karte, die Emotionen kochten nach einem wohl harten Einsteigen hoch. Für Homberg richtet sich der Blick nun auf den Start in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Dort wartet am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen SC Union Nettetal. Dingden startet in der Oberliga schon am Freitag gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.

Homberg musste diesem Rückstand lange hinterherlaufen, fand gegen die Mannschaft von Sebastian Amendt aber keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Dingden verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schluss und zog in die nächste Runde ein.

VfB Homberg – SV Blau-Weiß Dingden 0:1

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Leon Schütz, Noah van Lent, Noah Gabriel Herrmann, Julian Bode, Berkan Bartu (67. Til Müller), Emir Demiri, Timo Dapprich, Rashad Ouro-Akpo, Youness El Kandri (76. Enes Babayigit) (86. Florian Czarnecki), Marcio Jordan Blank - Trainer: Daniel Beine

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Mattis Volmering, Lukas Valler, Hannes Göring, Julian Riedel, Jonas Schneiders (63. Luis Jakob Blaswich), Jonas Beckmann, Noah Schulz, Joshua Müller (71. Luka Grlic), Mohamed Salman (81. Max Mahn), Moritz Osthoff (20. Felix Gehrmann) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf (Essen)

Tore: 0:1 Jonas Schneiders (9.)

Rot: Noah van Lent (90./VfB Homberg/Foulspiel)



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Daniel Beine sieht den VfB Homberg bei "70 Prozent"

Der VfB Homberg hat die Vorbereitung mit guten Ergebnissen beendet, steht aber noch nicht am Ende der Entwicklung. Trainer Daniel Beine sieht seine Mannschaft vor dem Pflichtspielauftakt bei „etwa 70 Prozent“.

Der Abstieg aus der Oberliga Niederrhein kam für viele Beobachter überraschend. Nun will der VfB Homberg in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, neu angreifen. Unter Trainer Daniel Beine, der zuvor die SG Unterrath in der Landesliga stabilisierte und entwickelte, befindet sich der VfB weiter im Umbruch. Die Vorbereitung lief ergebnistechnisch ordentlich, sportlich sieht Beine aber noch Luft nach oben.

„Für uns war es wichtig, neben den Ergebnissen auch gute Leistungen zu zeigen. Das ist uns über weite Phasen der Vorbereitung gelungen“, sagt Beine. Der neue Trainer hat den Spielstil angepasst, weiß aber auch, dass dieser Prozess Zeit braucht. „Die Mannschaft muss sich daran natürlich erst noch über einen längeren Zeitraum gewöhnen. Ich würde sagen, dass wir aktuell bei etwa 70 Prozent sind. Den Rest müssen wir uns in den kommenden Wochen erarbeiten.“

Die Testspielbilanz liefert dafür Argumente. Homberg gewann unter anderem gegen DJK Gnadental mit 3:1, bei Wacker Obercastrop mit 5:1, gegen DSV 1900 mit 3:2 und gegen VfB Speldorf mit 6:2. Dazu kam ein 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf II. Die klare 1:6-Niederlage gegen 1. Spvg Solingen-Wald 03 zeigte aber ebenfalls, dass der neue VfB noch nicht fertig ist.

Defensive Abläufe als Baustelle

Eine zentrale Aufgabe sieht Beine in der Arbeit gegen den Ball. „Wir müssen als Mannschaft insgesamt noch besser verteidigen“, analysiert der VfB-Trainer. Dabei geht es ihm nicht nur um die letzte Linie. „Unsere erste Defensivlinie bilden die Stürmer, und da sollte das Ziel sein, den Gegner möglichst früh und konsequent unter Druck zu setzen.“

Offensiv ist Homberg aus Beines Sicht bereits weiter. „Die offensiven Abläufe, an denen natürlich die gesamte Mannschaft beteiligt ist, funktionieren bislang schon ganz ordentlich.“ Gute Ergebnisse seien in dieser Phase dennoch wichtig, damit die Spieler Vertrauen in die neue Spielidee gewinnen.

Der erste Härtetest kommt am Sonntag im Niederrheinpokal. Dann empfängt Homberg um 15 Uhr Oberliga-Klub Blau-Weiß Dingden. Eine Woche später beginnt die Liga mit dem Heimspiel gegen SC Union Nettetal. Danach warten Duisburger FV 08 und ASV Einigkeit Süchteln. „Das sind alles spannende Aufgaben, auf die wir uns freuen“, sagt Beine. „Dingden ist als Oberligist natürlich der Favorit. Trotzdem wollen wir gerne die nächste Runde erreichen und werden alles investieren, um das Heimspiel zu gewinnen.“ Generell hätte Homberg aber auch einen leichteren Auftakt erwischen können.

Zwei bis drei Spieler sollen noch kommen

Ganz abgeschlossen ist die Kaderplanung beim VfB noch nicht. „Aktuell ist die Kadergröße noch ein Thema“, meint Beine. Daran werde intern weiter gearbeitet. Besonders eingebunden sind dabei Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des VfB, und Wolfgang Graf, Abteilungsleiter der Homberger.

Der Wunsch ist klar: „Bis zum Saisonstart noch zwei bis drei Spieler dazuzubekommen“, erklärt Beine. Gesucht wird vor allem auf drei Positionen. „Idealerweise würden wir uns noch auf der Außenverteidiger-Position, in der Innenverteidigung sowie im defensiven zentralen Mittelfeld verstärken. Für diese Positionen sind wir offen.“

Grundsätzlich ist Beine mit dem vorhandenen Kader aber zufrieden. „Alle ziehen voll mit und stellen sich in den Dienst der Mannschaft.“ Das ist für den Neustart wichtig, denn Homberg muss nach dem Abstieg nicht nur sportlich zurück in die Spur finden, sondern auch eine neue Rollenverteilung entwickeln.

„Ich fühle mich sehr, sehr wohl“

Für Beine selbst war der Einstieg beim VfB positiv. „Ich fühle mich hier schon sehr, sehr wohl“, verrät der Trainer. Der Klub habe ihm das Ankommen leicht gemacht. „Der gesamte Verein ist sehr familiär, wir haben eine überragende Platzanlage und hervorragende Bedingungen, und jeder versucht, seinen Job mit voller Leidenschaft zu erfüllen.“

Beeindruckt habe ihn auch die Resonanz in den Testspielen. „Beeindruckt hat mich auch die Zuschauerzahl bei unseren Testspielen. Ich freue mich jetzt auf die ersten Pflichtspiele!“

Diese beginnen für den VfB direkt mit einem anspruchsvollen Programm. Erst Dingden im Pokal, dann Nettetal zum Ligaauftakt, danach Duisburger FV 08 und Süchteln. Für Homberg wird es damit schnell ernst. Beine sieht seine Mannschaft noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Entscheidend wird nun sein, wie schnell aus den 70 Prozent mehr wird.

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