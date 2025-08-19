VfB Homberg mit starkem Auftakt – nun wartet Neuling Jüchen-Garzweiler

Der VfB Homberg ist erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Nach einem 5:2-Erfolg im Niederrheinpokal beim TVD Velbert gelang auch der Auftakt in die Oberliga Niederrhein mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch. Der Sportlicher Leiter vom VfB Homberg Frank Hildebrandt zeigte sich zufrieden, mahnt jedoch auch zur Vorsicht.

Der Sportlicher Leiter der Homberger Hildebrandt äußerte sich beim Reviersport entsprechend zufrieden: „Es wäre doch Quatsch, wenn wir nach zwei Siegen nicht zufrieden sind.“ Gleichzeitig sieht er noch Luft nach oben, da die Mannschaft in den kommenden Wochen weiter zusammenwachsen müsse.

Besonders auffällig ist die starke Ausgeglichenheit im Kader. Der interne Konkurrenzkampf sorgt für hohe Intensität im Training, weshalb weitere Neuverpflichtungen derzeit nicht geplant sind.

Am Freitagabend (22. August, 20 Uhr) gastiert der VfB beim Aufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Für Hildebrandt ist die Ausgangslage klar: „Wenn man in den ersten Wochen gegen einen Aufsteiger spielt, ist das immer schwer, weil da noch eine große Euphorie herrscht. Es ist das erste Heimspiel für sie nach dem Aufstieg – das wird ein heißer Tanz, dann auch noch an einem Freitagabend. Das ist eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, dass wir gut besetzte Aufsteiger in die Oberliga dazubekommen haben", teilt der Funktionär mit.

Der Gegner wurde im Vorfeld genau beobachtet, dennoch gilt die Partie als unberechenbarer als Spiele gegen langjährige Oberliga-Konkurrenten. Gespielt wird auf der Bezirkssportanlage in Jüchen.