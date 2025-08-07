VfB Homberg: Mit „ehrlichem Ruhrgebiets-Fußball“ zum Erfolg

Der VfB Homberg steht unmittelbar vor dem Auftakt in die vierte aufeinanderfolgende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West vor drei Jahren folgten zuletzt zwei starke Oberliga-Spielzeiten, in denen die Elf von Cheftrainer Stefan Janßen oben mitmischte. Auch in der kommenden Spielzeit will der VfB ein Wörtchen um die Aufstiegsplätze mitreden: Was es dazu benötigt und wie es in Sachen Konkurrenz aussieht, hat der erfahrene Übungsleiter im neuen Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein beantwortet.

Der „FuPalaver“-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf die kommende Oberliga-Saison fokussiert. Host Anton Wagener hat jeden Montag spannende Trainer-/oder auch Spielerstimmen der jeweiligen Vereine parat und greift in der neuen Sendung „Oberliga-Niederrhein-Podcast“ die derzeitige Situation der Oberligisten auf. In der ersten Folge liegt der Fokus neben den vier Landesliga-Aufsteigern auch auf den Favoriten im Aufstiegskampf. Nach zwei fünften Platzierungen in den vergangenen beiden Spielzeiten ist auch vom VfB Homberg wieder einiges zu erwarten. Trainer Stefan Janßen spricht im Podcast über seine Erwartungen an die Mannschaft und hat eine klare Meinung bezüglich der Favoritenfrage.

Seit dem Oberliga-Abstieg 2022 steht Stefan Janßen an der Seitenlinie des VfB Homberg, formte die Schwarz-Gelben in den folgenden drei Spielzeiten wieder zu einer Top-Mannschaft. Für den erfahrenen Übungsleiter ist es nicht die erste Amtszeit beim VfB, der 55-Jährige trainierte den Verein bereits von 2015-2021 unter anderem in der Regionalliga, bis es ihn für eine Saison zu den Sportfreunden Hamborn verschlug. Nach einer starken vergangenen Saison, in der der VfB insbesondere in der Rückrunde überzeugte, soll nun auch in der kommenden Spielzeit ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitgemischt werden. Janßen selbst weiß, worauf es dabei besonders ankommt:

„Wir wollen in der kommenden Saison ehrlichen Ruhrgebiets-Fußball spielen. Heißt, die Zuschauer müssen jederzeit das Gefühl haben, dass sich meine Mannschaft auf dem Platz zerreißt. Das ist mein Anspruch an die Mannschaft in der Saison“, wird der Übungsleiter deutlich. Denn eben das hatte die Mannschaft bereits in der abgelaufenen Rückrunde der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet, die auf einem starken vierten Tabellenrang beendet wurde. Dabei schnitt die Janßen-Elf in der Rückrundentabelle unter anderem einen Zähler besser ab als Vizemeister SpVg Schonnebeck, die auch in der kommenden Spielzeit zum engeren Favoritenkreis gehören. Zum Thema „Aufstiegsfavoriten“ hat der Cheftrainer allerdings eine klare Meinung: „Die genannten - besser gesagt selbst ernannten - Favoriten sind in meinen Augen nicht relevant. Wenn der FC Bayern München mitspielen würde, hätte ich einen Favoriten. So müssen alle erstmal spielen und dann wird man sehen, wohin es am Ende geht“, bleibt der Übungsleiter realistisch.