VfB Homberg legt doppelt nach: Stürmer und RWO-Spieler kommen Der VfB Homberg hat seinen Kader nach dem erfolgreichen Saisonauftakt weiter verstärkt. Joel Preuß kommt von Rheinland Hamborn, Ilias El Amrani wechselt vom SC Rot-Weiß Oberhausen an den Rheindeich. von André Nückel · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Zuwachs für den VfB Homberg. – Foto: Tom Klesper

Der VfB Homberg hat in der Woche nach dem erfolgreichen Auftakt in der Landesliga Niederrhein noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Die Mannschaft von Daniel Beine bekommt zwei weitere Spieler dazu, die den Kader in Breite und Qualität verbessern sollen.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr Duisburger FV 08 Duisb. FV 08 VfB Homberg VfB Homberg 15:30 live PUSH Joel Preuß ist ein Torjäger

Aus der eigenen Liga wechselt Joel Preuß ins PCC-Stadion. Der 24 Jahre alte gebürtige Duisburger kommt von Rheinland Hamborn nach Homberg. Für den Aufsteiger war Preuß in der vergangenen Saison ein wichtiger Offensivspieler, schließlich erzielte er in 31 Einsätzen 18 Treffer und legte weitere 22 Tore seiner Mitspieler auf. Preuß hatte enormen Anteil an der Bezirksliga-Meisterschaft, zuvor zeigte er bereits gute Leistungen im Trikot des GSV Moers in der Landesliga (zwölf Tore, 13 Vorlagen). Für Homberg ist der Angreifer auch deshalb interessant, weil er flexibel einsetzbar ist. Preuß kann auf allen Sturmpositionen spielen und bringt damit zusätzliche Optionen für die Offensive. Dazu kennt er den Verein bereits aus seiner Jugendzeit: In der B- und A-Jugend wurde er schon beim VfB Homberg ausgebildet.