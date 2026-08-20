VfB Homberg legt doppelt nach: Stürmer und RWO-Spieler kommen

Der VfB Homberg hat in der Woche nach dem erfolgreichen Auftakt in der Landesliga Niederrhein noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Die Mannschaft von Daniel Beine bekommt zwei weitere Spieler dazu, die den Kader in Breite und Qualität verbessern sollen.
Aus der eigenen Liga wechselt Joel Preuß ins PCC-Stadion. Der 24 Jahre alte gebürtige Duisburger kommt von Rheinland Hamborn nach Homberg. Für den Aufsteiger war Preuß in der vergangenen Saison ein wichtiger Offensivspieler, schließlich erzielte er in 31 Einsätzen 18 Treffer und legte weitere 22 Tore seiner Mitspieler auf. Preuß hatte enormen Anteil an der Bezirksliga-Meisterschaft, zuvor zeigte er bereits gute Leistungen im Trikot des GSV Moers in der Landesliga (zwölf Tore, 13 Vorlagen).
Für Homberg ist der Angreifer auch deshalb interessant, weil er flexibel einsetzbar ist. Preuß kann auf allen Sturmpositionen spielen und bringt damit zusätzliche Optionen für die Offensive. Dazu kennt er den Verein bereits aus seiner Jugendzeit: In der B- und A-Jugend wurde er schon beim VfB Homberg ausgebildet.
Auch defensiv hat Homberg nachgelegt. Ilias El Amrani wechselt vom Regionalliga-Klub Rot-Weiß Oberhausen an Rheindeich. Der 20-Jährige wurde in Moers geboren und durchlief ab der U14 alle Juniorenteams der Kleeblätter. Nach seinem Wechsel in den Seniorenbereich gehörte El Amrani zum Regionalliga-Kader von RWO. Beim VfB soll er nun den nächsten Schritt machen und endlich häufiger zum Einsatz kommen.
Homberg ist nach dem überraschenden Abstieg aus der Oberliga Niederrhein dabei, sich in der Landesliga neu aufzustellen. Beine hatte zuletzt erklärt, dass seine Mannschaft trotz guter Ansätze noch nicht bei 100 Prozent sei. Umso wichtiger sind zusätzliche Optionen im Kader.
Für Homberg sind die beiden Verpflichtungen ein klares Signal: Der Kader wird auch nach dem Saisonstart weiter geschärft. Dank des Doppelschlags von Marcio Blank gelang der Comeback-Sieg gegen den SC Union Nettetal, am Sonntag folgt das Gastspiel beim Aufsteiger Duisburger FV.