 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
VfB Homberg im Einsatz.
VfB Homberg im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

VfB Homberg kann im direkten Duell mit dem ETB SW Essen gleichziehen

U19-Niederrheinliga: Der VfB Homberg empfängt schon am Samstag den ETB Schwarz-Weiß Essen. Am 5. Spieltag steht das Lokalduell zwischen KFC Uerdingen und SC St. Tönis an.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Am 5. Spieltag der U19-Niederrheinliga will der VfB Homberg im direkten Duell mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen gleichziehen. Der KFC Uerdingen und der SC St. Tönis duellieren sich am Sonntag im Lokalduell, das gleichzeitig ein Kellerspiel ist. Außerdem empfängt der 1. FC Bocholt Tabellenführer SG Unterrath, der Wuppertaler SV die Sportfreunde Baumberg.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: VfB Homberg - ETB SW Essen

Sa., 27.09.2025, 17:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
17:15

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - SG Unterrath

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00

________________

Liveticker: SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - VfL Rhede

So., 28.09.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
10:30live

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - SC St. Tönis

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
11:00

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - FSV Duisburg

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg
So., 05.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen 05
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Bocholt
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck
So., 05.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 05.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der U19-Niederrheinliga

>>> Zur U19-Niederrheinliga

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 025.9.2025, 21:00 Uhr
André NückelAutor