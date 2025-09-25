VfB Homberg kann im direkten Duell mit dem ETB SW Essen gleichziehen

Am 5. Spieltag der U19-Niederrheinliga will der VfB Homberg im direkten Duell mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen gleichziehen. Der KFC Uerdingen und der SC St. Tönis duellieren sich am Sonntag im Lokalduell, das gleichzeitig ein Kellerspiel ist. Außerdem empfängt der 1. FC Bocholt Tabellenführer SG Unterrath, der Wuppertaler SV die Sportfreunde Baumberg.
6. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg
So., 05.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen 05
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Bocholt
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck
So., 05.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 05.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
