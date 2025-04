VfB Homberg II vor Meisterschaft, 1,5 Absteiger stehen fest

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Boris Vertkin traf im Topspiel gegen den SSV Lüttingen zum 1:1-Endstand - und mit seinem 14. Saisontreffer zum Endstand hat er wohl das Titelrennen der Kreisliga A entschieden, denn ...

... der VfB Homberg II erledigte gegen den SV Millingen seine Hausaufgaben, wenngleich die Schlussphase nochmal spannend war: Nach dem 2:0 verschoss Dennis Golomb einen Elfmeter, so blieb der SVM im Spiel und verkürzte in der Schlussphase. Das 2:2 fiel aber nicht mehr, deshalb hat Homberg II jetzt sieben Punkte mehr als Verfolger Lüttingen und wird Meister werden. Ein Einbruch in den verbliebenen Spielen ist nicht mehr zu erwarten.

Durch eine starke und effektive erste Halbzeit gewann Concordia Rheinberg sein Entscheidungsspiel gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen. Das 3:0 garantiert der Concordia mehr oder weniger Rang 17 und besiegelt fast den Abstieg des FC Rumeln, der jetzt sechs Punkte Rückstand auf Rheinberg hat. Die Klubs auf den Rängen 18, 19 und 20 steigen direkt ab - Platz 17 wird dann zum direkten Abstiegsplatz, wenn der TuS Xanten aus der Bezirksliga absteigt. Ansonsten geht es in eine Relegation mit den Vizemeistern der Kreisliga B um den Klassenerhalt.

Beim 9:2-Kantersieg von Viktoria Alpen stahl George Michael Wiedemann Torjäger Nils Speicher die Show, denn er traf dreimal. Mit der Klatsche ist der Abstieg des OSC Rheinhausen auch endgültig entschieden: Mit nur zehn Punkten kann der OSC, der schon 32-mal gespielt hat, maximal noch zwölf Zähler holen - Rheinberg hat 28 Punkte. Damit ist der OSC Rheinhausen gemeinsam mit Rückzieher SV Orsoy bereits sicher abgestiegen.

Die weiteren Ergebnisse

FC Moers-Meerfeld – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 0:2

FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Björn Diebels, Tobias Tyszak (60. Sven Kuinke), Nico Herzog, Tim Küppers, Jan Kunzel (46. Kevin Hettkamp), Cedric Oster, Harvy Marschmann (69. Jan Gez), Kayodie Jacob Eniola (76. Jerome-Oliver Scharfeld), Jannis Schubert (72. Nadim Hajroussi), Dustin Eichholz - Trainer: Fabian Scholz - Trainer: Mathias Kery - Trainer: Dustin Eichholz

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Dominik Schwenzfeier, Kevin Grothe, Marvin Kowalewski, Elias Grunert, Ferit Acar, Felix Dressler, Nico Jeegers, Maurice Beume, Pascal Sikorska (81. Robin Kuypers), Florian Witte - Trainer: Dominik Semmler - Trainer: Denis Schröder

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Maurice Beume (50.), 0:2 Robin Kuypers (84.)



ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 1:1

ESV Hohenbudberg: Marcel Dias, Samet Cebe, Oshipai von Schwartzenberg, Kujtim Smakolli (66. Danilo Ruiz-Cumbo), Boris Vertkin, Shaqir Smakolli, Lukas Thieme (78. Jawad Ali), Luca Heckt, Ekrem Aksu (82. Mohammed Essarhiri), Samet Altun, Julian Thiel - Trainer: Ralf Röös

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt, Robin Sebastian Bömer, Niels Setzepfandt, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (78. Sebastian Kühn), Paul Henrik Voß, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Julian Rüttermann (38.), 1:1 Boris Vertkin (51.)



SV Menzelen – Büdericher SV 2:3

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, Jonah Schelleckes (84. Fabio Keisers), David Utzka (71. Luca Ackermann), Max Güllekes, Niklas Kiwitt, Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, Leon Kaußen (63. Mario Alkämper), Robin Brüggen, Tim Lange - Trainer: Frank Griesdorn

Büdericher SV: Octavian Petrov, Marius Ploch, Jan Satzinger, Pascal Rusch, Maxim Bachmann, Philipp Konrad, Simon Schmitz, Alpay Erdem (90. Rocco Steinert), Miguel Ernst, Luca Tellmann (84. Tobias Frings), Hubert Welens (80. Tom Henke) - Trainer: Dominik Seemann

Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Philipp Konrad (44.), 0:2 Alpay Erdem (54.), 1:2 Niklas Kiwitt (57.), 1:3 Hubert Welens (67. Foulelfmeter), 2:3 Robin Brüggen (74.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – Rumelner TV 0:8

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Lukas Moritz Remark (80. Jos Brunck), Dzejlan Bisevac (61. Enes Sener), Almin Muminovic, Danil Samsonov, Soner Cakmak, Musa Can Celik, Aldin Mahmutovic (64. Tobias Zimmermanns) - Trainer: Andreas Oerschkes

Rumelner TV: Arndt Binder, Leon Seck, Tim Harenburg (46. Anes Huskic), Tim Vangenhassend, Francesco Aleccia (68. Hasan Hisman), Florian Maul, Nick Hauptmann, Benjamin Dolle, Moritz Bergmann (66. Tobias Dolle), Kevin Reiser (68. Philipp Kissel), Patrick Schlechtriem (49. Kerem Sam) - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Günter Jager

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Nick Hauptmann (15.), 0:2 Tim Harenburg (19. Foulelfmeter), 0:3 Almin Muminovic (56. Eigentor), 0:4 Kerem Sam (64.), 0:5 Nick Hauptmann (72.), 0:6 Nick Hauptmann (75.), 0:7 Tobias Dolle (80.), 0:8 Kerem Sam (90.+1)



SV Haesen-Hochheide – VfL Rheinhausen 3:1

SV Haesen-Hochheide: Samir Husejnagic, Tarik Mustafa, Meik Kuta, Remsad Sezairi (21. Hersh Sindi), Berke Kayas, Mussa Tamr, Ramtin Nastaran Tehrani (57. Bilal Baytekin), Yasin Duman, Deldar Zakholy, Muhanad Muayad, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Omar Bashar Gamal - Trainer: Kurtulus Öztürk

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Ogün Sengül, Kilian Cüneyt Rabe, Leon Skorwider (79. Kevin Hanebeck), Faruk Yildirim, Marco Koske, Niklas Stoll, Tom Verberne, Niklas Tersteegen (60. Mohamed Falah), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)

Tore: 1:0 Givara-Bachtiar Rashied (51.), 1:1 Marco Koske (82. Foulelfmeter), 2:1 Deldar Zakholy (90.+1), 3:1 Deldar Zakholy (90.+3)



FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – OSC Rheinhausen 9:2

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen, Jonas Feuchter, Christoph Bühren, Niels Kuhlmann, Lennart Linkenbach, Johannes Hoogen, Dejan Pomrehn (63. Jan Luca Rassier), Nils Speicher (73. Leon Spillmann), Marian Nederkorn, Mika Heckers (63. Danil Kaplich), George Michael Wiedemann - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

OSC Rheinhausen: Celalettin Cetinbalta, Beytullah Öztürk, Mikail van der Linden (46. Erik Klaus), Batuhan Mutlu, Berkan Sarac, Mateusz Glied (67. Mert-Sevket Kantarci), Orhan Altun, Kerim Can Inci (67. Bünyamin Özdamar), Tolga Sülü (56. Ali Emre Coban), Hulusi Uckun (46. Fatih Aydin), Mikail Dilber - Trainer: Thomas Meyer - Trainer: Enes Celik

Schiedsrichter: Ramez Manassra - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nils Speicher (13.), 2:0 Marian Nederkorn (33.), 2:1 Kerim Can Inci (35.), 3:1 Nils Speicher (49.), 4:1 George Michael Wiedemann (52.), 4:2 Kerim Can Inci (53.), 5:2 George Michael Wiedemann (72.), 6:2 Jan Luca Rassier (76.), 7:2 George Michael Wiedemann (79.), 8:2 Leon Spillmann (81.), 9:2 Marian Nederkorn (86.)



FC Rumeln-Kaldenhausen – Concordia Rheinberg 0:3

FC Rumeln-Kaldenhausen: Nick Theisejans, Nico Justin Olejniczak, Luca Christian Boese (46. Dustin Seidel), Lars Ritthoff (68. Kerem Akcay), Jona Dietrich, Marvin-Christian Rißmeyer (87. Paul Gerdawischke), Chris Exner, Ben Ole van gen Haßend (46. Niclas Speicher), Sven-Simon Becker, Jonah Siebert (78. Fabian-Lukas Embers), Marco Falk - Trainer: Ben Ole van gen Haßend

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Daniel Stolzke, Mujo Adanalic, Björn Kluth (53. Julien Schulik), Jonas Baumbach, Simon Dargel (91. Manfred Wranik), Jonas van den Brock, Silas Baumbach (46. Andreas Isailovic), Christoph Berghausen, Lars Meier, Edis Junuzovic - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Manfred Wranik - Trainer: Marco Hagl

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Silas Baumbach (18.), 0:2 Jonas van den Brock (31.), 0:3 Simon Dargel (37.)



VfB Homberg II – SV Millingen 2:1

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen (46. Finn Lempert), Alperen Ercan, Stephen Antwi, Lukas Melvin Meyer, Dennis Golomb, Marcel Papenhagen, Illia Venhelaites (78. Liam Hildebrandt), Karim Moustafa, Florian Gashi (86. Arber Arifi), Maurice Laroche (72. Til Müller) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

SV Millingen: Jannis Schwarz, Bastian Nocon, Finn Luca Stappen, Steven Schön, Maximillian Pullich, Nick Deutz, Henning Hoffmann, Domenique Cremers, Nico Parthum, Tom Vennhoff (75. Luca Jonas Christmann), Robin Pils (86. Tom Parthum) - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Illia Venhelaites (2.), 2:0 Florian Gashi (50.), 2:1 Nico Parthum (88.)

Besondere Vorkommnisse: Dennis Golomb (VfB Homberg II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jannis Schwarz (61.).

Das sind die nächsten Spieltage

Die letzte Englische Woche der Saison endet dann geschlossen am Sonntag mit diesen Partien:

34. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 04.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - VfB Homberg II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Haesen-Hochheide

So., 04.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen

So., 04.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - TV Asberg

So., 04.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 04.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld



35. Spieltag

Do., 08.05.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 11.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 11.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - Rumelner TV

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Budberg II

