VfB Homberg holt Regionalliga-erfahrenen Mittelfeldspieler

Der VfB Homberg hat seinen Kader wie zuvor angekündigt noch einmal verstärkt und Jan Wellers zurückgeholt. Der 26-Jährige kehrt damit zu dem Verein zurück, für den er bereits in der Regionalliga West auflief. Trainer Daniel Beine und Sportchef Frank Hildebrandt konnten den Defensiv-Allrounder von einer Rückkehr nach Homberg überzeugen.
Wellers ist vorwiegend im defensiven Mittelfeld zu Hause, kann nach Angaben des VfB aber auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Seine erste Homberger Station liegt bereits fünf Jahre zurück: In der Regionalliga-Saison 2021/22 absolvierte er 34 Spiele für den VfB und erzielte dabei sechs Tore.
Seit seinem Abschied aus Homberg hat Wellers reichlich Erfahrung auf Regionalliga-Niveau gesammelt. Über Fortuna Köln führte ihn sein Weg zum 1. FC Bocholt und anschließend zu den Sportfreunden Lotte. Insgesamt kommt der gebürtige Bottroper laut FuPa-Datenbank auf 137 Regionalliga-Einsätze für Rot-Weiß Oberhausen, Homberg, Fortuna Köln, Bocholt und Lotte. Dabei erzielte er elf Tore.
In der vergangenen Saison ging es für Wellers zunächst noch mit Lotte weiter, ehe er im Winter zum SV Biemenhorst wechselte. Für den Oberligisten kam er laut FuPa-Statistik auf acht Einsätze und eine Torvorlage. Eine Verletzung stoppte ihn anschließend und er konnte dem Team nicht mehr helfen, den Abstieg aus der Oberliga Niederrhein zu verhindern..
Nun folgt also die Rückkehr nach Homberg. Für den VfB ist Wellers nicht nur ein alter Bekannter, sondern zugleich ein Spieler mit umfangreicher Erfahrung aus dem überregionalen Fußball. Bereits bei seinem ersten Engagement hatte der vielseitige Defensivspieler mit sechs Treffern in 34 Regionalliga-Partien seine Torgefahr unter Beweis gestellt. "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Jan Wellers und wünschen ihm eine erfolgreiche, aber vor allem aber auch verletzungsfreie Saison", teilt der Verein mit. Bereits am Wochenende feierte er sein Debüt und stand gegen Union Nettetal 90 Minuten auf dem Platz. Der VfB siegte mit 2:1 und holte am 1. Spieltag in der Landesliga den ersten Dreier.