VfB Homberg holt Regionalliga-erfahrenen Mittelfeldspieler Jan Wellers ist zurück beim VfB Homberg. Gegen Union Nettetal stand der 26-Jährige bereits über 90 Minuten auf dem Platz. von Marcel Eichholz · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Jan Wellers wechselt zum VfB Homberg. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB Homberg hat seinen Kader wie zuvor angekündigt noch einmal verstärkt und Jan Wellers zurückgeholt. Der 26-Jährige kehrt damit zu dem Verein zurück, für den er bereits in der Regionalliga West auflief. Trainer Daniel Beine und Sportchef Frank Hildebrandt konnten den Defensiv-Allrounder von einer Rückkehr nach Homberg überzeugen.

Wellers ist vorwiegend im defensiven Mittelfeld zu Hause, kann nach Angaben des VfB aber auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Seine erste Homberger Station liegt bereits fünf Jahre zurück: In der Regionalliga-Saison 2021/22 absolvierte er 34 Spiele für den VfB und erzielte dabei sechs Tore. >>> Das ist Jan Wellers Seit seinem Abschied aus Homberg hat Wellers reichlich Erfahrung auf Regionalliga-Niveau gesammelt. Über Fortuna Köln führte ihn sein Weg zum 1. FC Bocholt und anschließend zu den Sportfreunden Lotte. Insgesamt kommt der gebürtige Bottroper laut FuPa-Datenbank auf 137 Regionalliga-Einsätze für Rot-Weiß Oberhausen, Homberg, Fortuna Köln, Bocholt und Lotte. Dabei erzielte er elf Tore.